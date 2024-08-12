В Украине за один месяц в шесть раз выросла заболеваемость COVID, — Минздрав (видео)

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, показатели заболеваемости в Украине еще не свидетельствуют о начале эпидемии в Украине, хотя и являются нехарактерными.

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В июле 2024 года в Украине зафиксировали 12 000 случаев заболевания коронавирусом. В июне этого года таких было всего 2 000. Об этом на брифинге заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Показатели являются достаточно высокими и не характерными, ввиду того, что обычно мы начинали наблюдать первый рост, начиная с сентября. А здесь на месяц раньше мы уже видим такой рост", — сказал Кузин.

Он уточнил, что сейчас в стационарах находится более 2 500 заболевших, что, по словам чиновника, является нормальным показателем для вспышки заболеваемости.

Игорь Кузин также сообщил, что всего на территории Украины циркулируют 10 подвариантов "Омикрона", а у пяти человек обнаружили случаи нового подвида FLiRT.

По его словам, такие показатели не являются поводом для введения в стране ограничительных мер.

Главный санитарный врач Украины подчеркнул: чтобы уменьшить риски коронавируса, нужно вакцинироваться, а людям из группы риска — проводить ревакцинацию.

Напомним, ученые обнаружили очевидную связь между COVID-19 и заболеваемостью различными формами диабета.

8 августа американский легкоатлет Ноа Лайлз, болея COVID-19, пробежал финальный забег на 200 метров среди мужчин и занял третье место.