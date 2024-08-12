В Україні за один місяць у шість разів зросла захворюваність на COVID, — МОЗ (відео)

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, показники захворюваності в Україні ще не свідчать про початок епідемії в Україні, хоча й є нехарактерними.

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У липні 2024 року в Україні зафіксували 12 000 випадків захворювання на коронавірус. У червні цього року таких було лише 2 000. Про це на брифінгу заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Показники є достатньо високими і не характерними, з огляду на те, що зазвичай ми починали спостерігати перше зростання з вересня. А тут місяцем раніше ми вже бачимо таке зростання", — сказав Кузін.

Він уточнив, що наразі у стаціонарах перебуває понад 2 500 захворілих, що, за словами посадовця, є нормальним показником для спалаху захворюваності.

Ігор Кузін також повідомив, що загалом на території України циркулюють 10 підваріантів "Омікрону", а у пʼяти людей виявили випадки нового підвиду — FLiRT.

За його словами, такі показники не є приводом для введення в країні обмежувальних заходів.

Головний санітарний лікар України наголосив: щоби зменшити ризики коронавірусу, потрібно вакцинуватися, а людям із групи ризику — проводити ревакцинацію.

Нагадаємо, вчені виявили очевидний зв'язок між COVID-19 і захворюваністю на різні форми діабету.

8 серпня американський легкоатлет Ноа Лайлз, хворіючи на COVID-19, пробіг фінальний забіг на 200 метрів серед чоловіків і посів третє місце.