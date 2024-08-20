"Время менять привычку": Ярослава Магучих призвала украинцев побить "рекорд по скорости"

Украинская спортсменка отметила, что маленьких донатов не бывает, а бойцы ВСУ нуждаются в поддержке от общества.

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих призвала украинцев продолжать донатить на нужды Вооруженных сил Украины и подтвердила, что сама перевела 1 млн грн на сбор, который объявил украинский блогер Игорь Лаченков вместе с благотворительным фондом "Украина.Поможем". Об этом украинская спортсменка написала у себя в Instagram.

"Мы привыкли большинство хороших вещей делать тихо, но многие люди убеждали меня, что пора менять эту привычку в себе. Сегодня (19 августа, — ред.) 1 млн гривен отошел на банк Игоря Лаченкова, который собирает 12 миллионов гривен на автомобили для подразделений Сил обороны Украины", — отметила Магучих.

Она напомнила, что маленьких донатов не бывает, а любая сумма, отправленная на нужды ВСУ — это шаг к победе.

"Сейчас идут активные боевые действия на разных направлениях и защитникам эти машины нужны как никогда. Поэтому я призываю украинцев, друзей и фанатов из-за рубежа присоединиться к большой цели и побить рекорд по скорости закрытия сбора, спасти сотни жизней украинских воинов и стать частью победы в будущем", — отметила Магучих.

пост Магучих Фото: Скриншот

Она также сообщила, что те, кто сделает донат на сбор Игоря Лаченкова, смогут получить подарки от нее и других олимпийских призеров.

Напомним, 19 августа Игорь Лаченков в своем телеграм-канале сообщил, что Ярослава Магучих задонатила из призовых средств олимпиады 1 миллион гривен на нужды ВСУ.

4 августа украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024 в дисциплине прыжки в высоту.