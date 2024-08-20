"Час змінювати звичку": Ярослава Магучіх закликала українців побити "рекорд зі швидкості"

Українська спортсменка наголосила, що маленьких донатів не буває, а бійці ЗСУ потребують підтримки від суспільства.

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Олімпійська чемпіонка за стрибків у висоту Ярослава Магучіх закликала українців продовжувати донатити на потреби Збройних сил України та підтвердила, що сама переказала 1 млн грн на збір, який оголосив український блогер Ігор Лаченков разом із благодійним фондом "Україна.Допоможемо". Про це українська спортсменка написала у себе в Instagram.

"Ми звикли більшість гарних речей робити тихо, але багато людей переконувало мене, що час змінювати цю звичку у собі. Сьогодні (19 серпня, — ред.) 1 млн гривень відійшов на банку Ігоря Лаченкова, який збирає 12 мільйонів гривень на автівки для підрозділів Сил оборони України", — зазначила Магучіх.

Вона нагадала, що маленьких донатів не буває, а будь-яка сума, відправлена на потреби ЗСУ — це крок до перемоги.

"Зараз тривають активні бойові дії на різних напрямках і захисникам ці машини потрібні як ніколи. Тому я закликаю українців, друзів та фанатів з закордону приєднатися до великої цілі і побити рекорд зі швидкості закриття збору, врятувати сотні життів українських воїнів і стати частиною перемоги у майбутньому", — наголосила Магучіх.

пост Магучіх Фото: Скриншот

Вона також повідомила, що ті, хто зробить донат на збір Ігоря Лаченкова, зможуть отримати подарунки від неї та інших олімпійських призерів.

Нагадаємо, 19 серпня Ігор Лаченков у своєму телеграм-каналі повідомив, що Ярослава Магучіх задонатила з призових коштів олімпіади 1 мільйон гривень на потреби ЗСУ.

4 серпня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала золоту медаль на Олімпіаді-2024 у дисципліні стрибки у висоту.