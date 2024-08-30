Мужчина упал под вагон метро в Киеве: спасателям пришлось ампутировать ему ногу (фото)

В пресс-службе ГСЧС отметили, что все обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители. Движение по красной ветке метро восстановлено.

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Спасатели достали мужчину из-под вагона метро, который вечером 29 августа упал под поезд на станции метро "Университет" в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации главного управления ГСЧС Украины в Киеве, 29 августа в 21:39 поступило сообщение о том, что на пути метрополитена под поезд попал человек.

В ГСЧС объяснили, что мужчину зажало под четвертым вагоном поезда, поэтому его пришлось деблокировать с помощью шанцевого инструмента.

"С травматической ампутацией правой ноги ниже колена, пострадавший 2004 года рождения передан медикам для дальнейшей госпитализации", — говорится в сообщении.

Спасатели достали мужчину из-под вагона метро Фото: ДСНС України

Спасатели отметили, что все обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранительные органы.

Спасатели достали мужчину из-под вагона метро Фото: ДСНС України

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что движение поездов по красной ветке метро в столице восстановлено в обычном режиме.

Напомним, 22 августа городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" — "Лыбедская" уже на завершающем этапе.

26 августа жители столицы во время воздушной тревоги спели песню о Киеве в метро.