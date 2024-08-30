Чоловік впав під вагон метро у Києві: рятувальникам довелось ампутувати йому ногу (фото)

У пресслужбі ДСНС зазначили, що всі обставини події будуть з'ясовувати правоохоронці. Рух червоною гілкою метро відновлено.

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Рятувальники дістали чоловіка з-під вагона метро, який ввечері 29 серпня впав під потяг на станції метро "Університет" у Києві. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією головного управління ДСНС України у Києві, 29 серпня о 21:39 надійшло повідомлення про те, що на колію метрополітену під потяг потрапила людина.

У ДСНС пояснили, що чоловіка затисло під четвертим вагоном потяга, тому його довелось деблокувати за допомогою шанцевого інструменту.

"З травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна, потерпілого 2004 року народження передано медикам для подальшої госпіталізації", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники дістали чоловіка з-під вагона метро Фото: ДСНС України

Рятувальники наголосили, що всі обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи.

Рятувальники дістали чоловіка з-під вагона метро Фото: ДСНС України

Крім того, у ДСНС повідомили, що рух поїздів червоною гілкою метро у столиці відновлено у звичайному режимі.

Нагадаємо, 22 серпня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" вже на завершальному етапі.

26 серпня мешканці столиці під час повітряної тривоги заспівали пісню про Київ у метро.