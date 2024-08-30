Жара не сдает позиций осени: какой будет погода в Украине в последний день лета

Согласно прогнозу Наталки Диденко, столбики термометров днем 31 августа могут подняться даже до +34 градусов. На несколько градусов меньше будет в южных регионах.

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В последний день лета в Украине будет жарко и сухо. Такая же погода будет и в первое воскресенье осени. Прогнозом погоды на выходные поделилась синоптик Наталья Диденко в своем Telegram.

Температура воздуха в дневное время составит +30...+34 градуса, а в южных регионах будет несколько прохладнее — от +27 до +30 градусов.

Осадки 31 августа и 1 сентября маловероятны. Лишь на юге местами возможны кратковременные грозовые дожди.

В Киеве конец августа и начало сентября будут очень теплыми, даже жаркими — температура будет подниматься до +30...+32 градусов.

Ощутимое снижение температуры, по словам Диденко, прогнозируется с 3 сентября.

Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоды в Украине на 31 августа

По данным Укргидрометцентра, 31 августа в Украине ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных регионах, а также ночью на Днепропетровщине и Кировоградщине возможны местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет преобладать северо-восточный, на Левобережье — с переходом на юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Днем на юге и востоке страны возможны отдельные порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, в южных областях — до +23 градусов. Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса, а в восточных областях, Днепропетровской, Полтавской и Сумской — до +34 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 31 августа Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 31 августа в Киеве и Киевской области

31 августа на Киевщине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов, днем — от +26 до +31 градуса.

В Киеве ночью ожидается +17...+19 градусов, а днем температура поднимется до около +30 градусов.

Напомним, по данным Bloomberg, на юго-востоке Европы, в том числе и в Украине, ожидается аномально теплый сентябрь. Температура на материке в начале месяца будет на 5-8 градусов выше 30-летнего среднего значения.