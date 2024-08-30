Спека не здає позицій осені: якою буде погода в Україні в останній день літа

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, стовпчики термометрів вдень 31 серпня можуть піднятися навіть до +34 градусів. На кілька градусів менше буде у південних регіонах.

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В останній день літа в Україні буде спекотно та сухо. Така ж погода буде і в першу неділю осені. Прогнозом погоди на вихідні поділилася синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram.

Температура повітря в денний час становитиме +30…+34 градуси, а в південних регіонах буде дещо прохолодніше — від +27 до +30 градусів.

Опади 31 серпня та 1 вересня малоймовірні. Лише на півдні місцями можливі короткочасні грозові дощі.

У Києві кінець серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними — температура підніматиметься до +30…+32 градусів.

Відчутне зниження температури, за словами Діденко, прогнозується з 3 вересня.

Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в Україні на 31 серпня

За даними Укргідрометцентру, 31 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у південних регіонах, а також вночі на Дніпропетровщині та Кіровоградщині можливі місцями короткочасні дощі та грози.

Вітер переважатиме північно-східний, на Лівобережжі — з переходом на південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень на півдні та сході країни можливі окремі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, у південних областях — до +23 градусів. Вдень повітря прогріється до +26…+31 градуса, а в східних областях, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській — до +34 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 31 серпня Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та Київській області 31 серпня

31 серпня на Київщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів, вдень — від +26 до +31 градуса.

У Києві вночі очікується +17…+19 градусів, а вдень температура підніметься до близько +30 градусів.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, на південному сході Європи, зокрема й в Україні, очікується аномально теплий вересень. Температура на материку на початку місяця буде на 5-8 градусів вищою за 30-річне середнє значення.