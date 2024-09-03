Требовали отсрочку: пограничники сняли с рейсового автобуса 20-летнего студента, — СМИ

По словам Даниила Богуна, он направлялся в столицу с братом и сестрой по случаю специального мероприятия для программистов. Во время проверки документов на одном из пунктов пропуска у 20-летнего парня начали требовать отсрочку от мобилизации, которая ему по закону не нужна. На момент публикации материала пресс-служба ГПСУ не комментировала инцидент.

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Пограничники могли высадить 20-летнего студента с автобуса Измаил-Киев, ведь у него якобы не было отсрочки от ТЦК и СП. Об этом рассказал Android-разработчик Даниил Богун, передает издание Dev.ua.

Студент 4-го курса КПИ факультета информации и вычислительной техники в середине августа узнал о мероприятии для программистов под названием Dou Picnic, которое прошло в Киеве в последний день лета. Вместе с братом Максимом Богуном и сестрой Элизаветой Маевской, которые также являются IT-специалистами, было принято поехать туда.

Подготовка заняла несколько недель: Даниил Богун распечатал резюме, купил билеты и теперь осталось просто дождаться 30 августа и сесть на автобус. В этот день, во время поездки Измаил-Киев и произошел инцидент, по словам студента.

"Мы спокойно выехали из Измаила, заряженные позитивом, но на пути в Одессу на пункте пропуска Маяки-Удобное в 11 часов ночи нас просто высадили из автобуса пограничники 25 Белгород-Днестровского отряда из-за того, что у нас не было отсрочки от военкомата, которая нам, 20-летним студентам не нужна по закону. Посмотрев все наши документы (паспорт, студенческий билет, военно-учетный документ, "Резерв+"), и несмотря на то, что мы часто ездим по этому маршруту и никогда не имели проблем, наши просьбы о том, чтобы нас пропустили и не оставляли за 200 км от дома на трассе ночью, не подействовали", — рассказал Даниил Богун.

В общении с IT-специалистами велся диалог на русском языке и при этом использовалась нецензурная лексика в грубой форме. Перед этим, как рассказали пограничники, поступил приказ о том, чтобы студентов без отсрочки не пропускали.

При этом никаких официальных документов "туристам" не предоставили даже после просьбы, лишь предложив составить административный протокол по факту правонарушения при пересечении пограничной полосы, что не соответствовало действительности.

"Обратившись в ТЦК, нам сказали, что таких требований не может быть. Также это не единственный случай, когда студентов разворачивали домой и не давали возможности доехать на учебу. Стоит отметить, что мы даже не являемся военнообязанными, потому что нам еще нет 25 лет. Получается, что люди из Одессы, Львова и других городов могут передвигаться по стране, а 20-летние студенты, которые обновили свои данные и хотят поехать в Киев за два дня до начала учебного года, не могут — только потому, что они живут в другой части Украины", — продолжил Даниил Богун.

Ближе к 01:30 за "туристами" приехали родственники и к 4 утра троица уже была дома. Даниил Богун отметил, что весь следующий день смотрел в социальных сетях кадры с мероприятия, которое планировал лично посетить, но все пошло не по плану.

Ни в Государственной пограничной службе Украины, ни в Южном региональном управлении ГПСУ никак не комментировали инцидент, который приключился с тремя украинцами на момент публикации материала.

Напомним, 18 июля сообщалось, что на блокпосту в Закарпатье мужчина ранил ножом пограничника. Против водителя пограничники могли применить физическую силу и слезоточивый газ. На жителя Закарпатья оформили административный протокол за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение.

21 августа сообщалось, что с началом туристического сезона мужчины чаще незаконно пересекают границу. Чаще это происходит в горной местности, а вот на равнинной территории ситуация несколько отличается. Также обстановка изменилась со временем: если раньше было много мигрантов в сторону Украины, то сейчас участились попытки незаконного выезда из страны.