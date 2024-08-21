С началом туристического сезона мужчины чаще незаконно пересекают границу, — расследование (видео)

Чаще это происходит в горной местности, а вот на равнинной территории ситуация несколько отличается. Также обстановка изменилась со временем: если раньше было много мигрантов в сторону Украины, то сейчас участились попытки незаконного выезда из страны.

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В горной местности с началом туристического сезона увеличились попытки незаконного пересечения границы. Мужчины мобилизационного возраста пытаются пересечь границу в Румынию под видом отдыхающих, говорится в материале портала "Слідство.Інфо".

На равнинной территории мужчины чаще прибегают к подделке документов. По словам местных пограничников, военнообязанные пытаются проехать контрольно-пропускной пункт в Молдову, или переплыть реку Прут и оказаться в Румынии.

Отмечается, что ранее часто фиксировали людей, которые хотели нелегально пересечь границу в сторону Украины — мигрантов, контрабандистов с сигаретами. Сейчас такие случаи поредели, зато фиксируют больше попыток мужчин мобилизационного возраста незаконно покинуть страну.

Для патрулирования границы пограничники прибегают к нескольким способам. В частности, для слежки они используют скрытые на деревьях камеры или же переходят в засаду в случае получения информации о потенциальных нарушителях границы. С воздуха наблюдать удобно с помощью вертолета, а на земле — с помощью мобильных групп.

Всего с начала полномасштабного вторжения незаконно пересекли границу с Республикой Молдова более 20 тысяч украинских мужчин. Однако первое, что делают украинские беглецы — сдаются молдавским властям.

Отметим, что нарушителей границы могут сразу отправлять в Территориальный центр комплектования. Однако это можно сделать при условии, что человек уже находится в розыске Нацполиции. В этом случае после поимки нарушителя пограничники вызовут правоохранителей — они и отвезут военнообязанного в ТЦК.

А те, кто все-таки выехал за границу, столкнутся с дополнительными проблемами. В частности, при оформлении паспорта или загранпаспорта их документы будут проверять на действительность. Если же такое лицо не обновило данные в "Оберег", ему не смогут выдать водительское удостоверение, зарегистрировать или же перерегистрировать автомобиль.

Тем временем нардепы внесли на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается разрешить беспрепятственно выезжать за границу забронированным от службы в армии нардепам, силовикам и другим чиновникам. Идею обосновывают их "работой на оборону страны и налаживанием контактов с Западом"