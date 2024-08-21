З початком туристичного сезону чоловіки частіше незаконно перетинають кордон, - розслідування (відео)

Частіше це відбувається в гірській місцевості, а от на рівнинній території ситуація дещо відрізняється. Також обстановка змінилась з часом: якщо раніше було багато мігрантів в бік України, то зараз почастішали спроби незаконного виїзду з країни.

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В гірській місцевості з початком туристичного сезону збільшились спроби незаконного перетину кордону. Чоловіки мобілізаційного віку намагаються перетнути межу до Румунії під виглядом відпочивальників, говориться в матеріалі порталу "Слідство.Інфо".

На рівнинній території чоловіки частіше вдаються до підробки документів. За словами місцевих прикордонників, військовозобов’язані намагаються проїхати контрольно-пропускний пункт до Молдови, або переплисти річку Прут та опинитись в Румунії.

Зазначається, що раніше часто фіксували людей, які хотіли нелегально перетнути кордон у бік України — мігрантів, контрабандистів з цигарками. Зараз такі випадки порідшали, натомість фіксують більше спроб чоловіків мобілізаційного віку незаконно покинути країну.

Для патрулювання кордону прикордонники вдаються до декількох способів. Зокрема, для стеження вони використовують приховані на деревах камери або ж переходять в засідку в разі отримання інформації про потенційних порушників кордону. З повітря спостерігати зручно за допомогою гвинтокрила, а на землі — за допомогою мобільних груп.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення незаконно перетнули кордон с Республікою Молдова понад 20 тисяч українських чоловіків. Однак перше, що роблять українські втікачі — здаються молдовській владі.

Зазначимо, що порушників кордону можуть одразу відправляти до Територіального центру комплектування. Однак це можна зробити за умови, що людина вже перебуває в розшуку Нацполіції. В цьому разі після упіймання порушника прикордонники викличуть правоохоронців — вони й відвезуть військовозобов'язаного до ТЦК.

А ті, хто все-таки виїхав за кордон, стикнуться з додатковими проблемами. Зокрема, при оформленні паспорта або закордонного паспорта їх документи будуть перевіряти на дійсність. Якщо ж така особа не оновила дані в "Оберіг", їй не зможуть видати посвідчення водія, зареєструвати або ж перереєструвати автомобіль.

Тим часом нардепи внесли на розгляд парламенту законопроєкт, яким пропонується дозволити безперешкодно виїжджати за кордон заброньованим від служби в армії нардепам, силовикам та іншим чиновникам. Ідею обґрунтовують їхньою "роботою на оборону країни та налагодженням контактів із Заходом"