Машины плывут по улицам: Одессу после обильного дождя затопило (видео)

Как сообщили местные журналисты, в нескольких домах в разных районах города затопило подвалы. Владельцы автомобилей пытаются спасти свои машины.

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В Одессе после обильного дождя затопило несколько улиц, в некоторых районах города вода попала в подвалы домов. Об этом сообщило местное издание "Думская".

По словам журналистов, затопило улицу Балковскую и Приморскую, автомобильное движение по ним затруднено.

"Кроме того, в нескольких домах на Молдаванке и в Лузановке залило подвалы", — говорится в сообщении.

Местные телеграм-каналы также публикуют видео, в частности с улицы Балковской, где автомобили "плывут" по воде.

Также на видео видно, как люди пытаются спасти свои авто и тянут их по затопленным улицам.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов и председатель Одесской ОГА Олег Кипер не комментировали информацию о затоплении Одессы.

Напомним, на побережье Черного моря в Одессе вода начала светиться ярким голубым цветом, похожим на огонь.

22 августа боевой медик Петр Конопля, который лечится в областной психбольнице №2 в Одессе, объявил голодовку из-за плохого питания и ненадлежащих условий.