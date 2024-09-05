Машини пливуть вулицями: Одесу після рясного дощу затопило (відео)

Як повідомили місцеві журналісти, у декількох будинках в різних районах міста затопило підвали. Власники автомобілів намагаються врятувати свої машини.

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В Одесі після рясного дощу затопило кілька вулиць, у деяких районах міста вода потрапила у підвали будинків. Про це повідомило місцеве видання "Думская".

За словами журналістів, затопило вулицю Балківську і Приморську, автомобільний рух ними ускладнено.

"Крім того, у кількох будинках на Молдаванці та в Лузанівці залило підвали", — йдеться у повідомленні.

Місцеві телеграм-канали також публікують відео, зокрема з вулиці Балківської, де автомобілі "пливуть" по воді.

Також на відео видно, як люди намагаються врятувати свої авто та тягнуть їх по затоплених вулицях.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов та голова Одеської ОВА Олег Кіпер не коментували інформації щодо затоплення Одеси.

Нагадаємо, на узбережжі Чорного моря в Одесі вода почала світитись яскравим блакитним кольором, схожим на вогонь.

22 серпня бойовий медик Петро Конопля, який лікується в обласній психлікарні №2 в Одесі, оголосив голодування через погане харчування і неналежні умови.