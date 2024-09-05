Новые машины и 35 млн грн: как "разбогател" экс-замминистра энергетики Украины, — BIHUS (видео)

По словам журналистов, семья Максима Немчинова приобрела два новых автомобиля и дом в элитном коттеджном городке, а также зарегистрировала у себя 300 тысяч долларов денежных запасов в 2023 году.

Related video

Бывший заместитель и внештатный советник министра энергетики Максим Немчинов, которого обвиняют в организации коррупционной схемы, купил дом премиум-класса за 35 млн гривен в Лебедевке Вышгородского района Киевской области. Здание находится в одном из самых дорогих коттеджных городков. Об этом сообщили журналисты проекта BIHUS Info в новом материале.

Отмечается, что речь идет о коттеджном городке GoodLife Park. Застройщик называет дома, построенные им, воплощением идеальной мечты о загородном доме. Для жильцов обустроены ресторан, баня, фитнес-центр, яхт-клуб и вертодром. Там также есть детский садик, клуб с небольшим отелем и набережная. Цены на дома начинаются от 27 млн гривен, а заканчиваются более 41 млн гривен.

Дома в GoodLife Park Фото: Скриншот

Кто такой Максим Немчинов

По словам журналистов, карьера Максима Немчинова тесно связана с энергетикой. Так, еще в конце 1990-х и в начале 2000-х годов он работал в компаниях, которые занимались оптовой торговлей топливом в Луганской области. Однако карьера в государственном секторе началась после того, как президентом Украины стал Виктор Янукович. Так, Немчинов переехал в Киев и стал юридическим консультантом в государственном предприятии "Вугилля-Украина".

Важно

Дело Кириленко: семье подсудимого помогал юрист, связанный с Татаровым, — расследование

Позже, как сообщается, Немчинов перешел в Управление реструктуризации тогдашнего Министерства угольной промышленности. Затем стал главным специалистом в Департаменте угольной промышленности этого же министерства. В 2020 году правительство назначило Немчинова заместителем министра энергетики. С должности он уволился только в декабре 2021 года, но фактически из министерства не ушел. Он стал советником Германа Галущенко, а его полномочия, как отметили журналисты, выходили за рамки просто советов.

Дело против Максима Немчинова

В прошлом месяце один из бывших заместителей министра энергетики Максим Немчинов получил подозрение в организации схемы, которая нанесла миллионные убытки государству. Так, НАБУ и САП также объявили подозрение Владимиру Вечерке, экс-депутату Партии регионов, он же владелец компании "Интербис", и Михаилу Волошину, бывшему шефу госпредприятия "Укрвугилля".

В материале говорится, что в начале полномасштабного вторжения РФ Кабинет министров рынок угля в Украине ограничили, чтобы обеспечить топливом государственные тепловые станции. Также ГП "Укрвугилля" обязали отправлять топливо в первую очередь на "Цкнтренерго". Однако детективы НАБУ выяснили, что в компании "Укрвугилля", не закрыв потребностей "Центренерго" обеспечило поставки угля частной компании "Интербис". При том, что последняя имела долг за предыдущее операции.

Следствие считает, что Немчинов с Вечеркой убедили Волошина продать "Интербису" 24 тысячи тонн угля. После чего компания бывшего депутата реализовала сырье на 20 млн гривен дороже. Эта сделка, как предполагается, не позволила государственным ТЭС получить более 12 тысяч тонн угля. Отмечается, что первые обыски у фигурантов дела были проведены еще в 2023 году.

Материале о Максиме Немчинове

В материале говорится, что в апреле 2024 года Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) объявила конкурс на должности двух новых членов. На конкурс подался и Немчинов и попал в лидеры. Кандидатуры были отправлены правительству, однако Немчинов получил подозрение.

Сам Немчинов у себя в Facebook сообщил, что против него ведется дискриминационная кампания.

"Это связано с тем, что я был среди трех победителей конкурса на занятие вакантных должностей членов НКРЕКП и имел реальные шансы быть назначенным в этот орган. Но, за три дня до заседания Правительства, на котором принималось это решение, меня вызвали на допрос в качестве свидетеля в НАБУ и вместо допроса вручили АБСОЛЮТНО НЕОБРАЗОВАННЫЙ ПОДЗОР… Понятно, что это повлияло на решение Правительства (то есть политическое давление сработало) и выбор пал на других кандидатов. Но меня в этой ситуации больше всего беспокоит моя репутация и честное имя. И это я собираюсь доказывать в суде", — написал он.

Максим Немчинов о подозрении Фото: Скриншот

В материале говорится, что 4 сентября Высший антикоррупционный суд отказался выбирать залог как меру пресечения Немчинову. Тот сказал, что состава преступления, как и самого события, не было.

"По моему мнению, это ошибка детективов", — рассказал Немчинов.

Покупки семьи Немчинова

По словам журналистов, в тот период, когда происходили события с покупкой-продажей угля частной компании, а не государственной, семья Немчинова приобрела множество дорогих покупок. К примеру, Максим Немчинов и его супруга Ольга купили себе новые автомобили. Кроме того, денежные запасы семейства выросли. Так, в 2023 году в банке и наличными у Немчиновых было зарегистрировано более 300 тысяч долларов. При этом, как сообщается, Ольга Немчинова одолжила 100 тысяч долларов убыточной компании. Также семья купил дом за 35 млн долларов.

Коттеджный городок Фото: Скриншот

Журналисты заявили, что в ноябре 2022 в Лебедевке у жены Немчинова появился участок, на котором началось строительство дома за 35 млн гривен (или 800 тысяч долларов). Сейчас, как сообщается, дом бывшего замминистра энергетики готов. Его площадь составляет 260 квадратных метров.

В материале говорится, что денег на дом в декларации Немчиновых не было. Однако, как отметили в BIHUS Info, согласно декларации, Ольга Немчинова заняла 20 млн гривен у бывшего главы Черниговской ОГА Валерия Кулича.

Валерий Кулич Фото: Скриншот

Отмечается, что сам Кулич также купил себе дом по соседству. Говорить с журналистами об этом отказался. Максим Немчинов подтвердил свою дружбу с Куличем и сказал, что ему неприятны обращения журналистов.

Также бывший замминистра энергетики отказался говорить, зачем его семья одолжила денег у Кулича.

Ранее сообщалось, что директор НАБУ уволил своего первого заместителя Гизо Углаву, который фигурировал в деле "сливов". В НАБУ объяснили, что Углава совершил действия, которые были направлены на дискредитацию работника ведомства, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации.