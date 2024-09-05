Нові автівки та 35 млн грн: як "розбагатів" ексзаступник міністра енергетики України, — BIHUS (відео)

За словами журналістів, сім'я Максима Немчинова придбала два нові автомобілі та будинок в елітному котеджному містечку, а також зареєструвала у себе 300 тисяч доларів грошових запасів у 2023 році.

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Колишній заступник і позаштатний радник міністра енергетики Максим Немчинов, якого обвинувачують в організації корупційної схеми, купив будинок преміумкласу за 35 млн гривень у Лебедівці Вишгородського району Київської області. Будівля розташована в одному з найдорожчих котеджних містечок. Про це повідомили журналісти проєкту BIHUS Info в новому матеріалі.

Зазначається, що йдеться про котеджне містечко GoodLife Park. Забудовник називає будинки, побудовані ним, втіленням ідеальної мрії про заміський будинок. Для мешканців облаштовано ресторан, лазню, фітнес-центр, яхт-клуб і вертодром. Там також є дитячий садок, клуб із невеликим готелем і набережна. Ціни на будинки починаються від 27 млн гривень, а закінчуються понад 41 млн гривень.

Будинки в GoodLife Park Фото: Скриншот

Хто такий Максим Немчинов

За словами журналістів, кар'єра Максима Немчинова тісно пов'язана з енергетикою. Так, ще наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років він працював у компаніях, які займалися оптовою торгівлею паливом у Луганській області. Однак кар'єра в державному секторі почалася після того, як президентом України став Віктор Янукович. Так, Немчинов переїхав до Києва і став юридичним консультантом у державному підприємстві "Вугілля-Україна".

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Пізніше, як повідомляється, Немчинов перейшов в Управління реструктуризації тодішнього Міністерства вугільної промисловості. Потім став головним спеціалістом у Департаменті вугільної промисловості цього ж міністерства. У 2020 році уряд призначив Немчинова заступником міністра енергетики. З посади він звільнився тільки в грудні 2021 року, але фактично з міністерства не пішов. Він став радником Германа Галущенка, а його повноваження, як зазначили журналісти, виходили за рамки просто порад.

Справа проти Максима Немчинова

Минулого місяця один із колишніх заступників міністра енергетики Максим Немчинов отримав підозру в організації схеми, яка завдала мільйонних збитків державі. Так, НАБУ і САП також оголосили підозру Володимиру Вечерці, ексдепутату Партії регіонів, він же власник компанії "Інтербіс", і Михайлу Волошину, колишньому шефу держпідприємства "Укрвугілля".

У матеріалі йдеться про те, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Кабінет міністрів ринок вугілля в Україні обмежив, щоб забезпечити паливом державні теплові станції. Також ДП "Укрвугілля" зобов'язали відправляти паливо в першу чергу на "Цкнтренерго". Однак детективи НАБУ з'ясували, що в компанії "Укрвугілля", не закривши потреб "Центренерго", забезпечило постачання вугілля приватній компанії "Інтербіс". При тому, що остання мала борг за попередню операцію.

Слідство вважає, що Немчинов із Вечеркою переконали Волошина продати "Інтербісу" 24 тисячі тонн вугілля. Після чого компанія колишнього депутата реалізувала сировину на 20 млн гривень дорожче. Ця оборудка, як припускають, не дозволила державним ТЕС отримати понад 12 тисяч тонн вугілля. Зазначається, що перші обшуки у фігурантів справи було проведено ще 2023 року.

Матеріалі про Максима Немчинова

У матеріалі йдеться про те, що у квітні 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оголосила конкурс на посади двох нових членів. На конкурс подався і Немчинов і потрапив у лідери. Кандидатури було надіслано уряду, однак Немчинов отримав підозру.

Сам Немчинов у себе в Facebook повідомив, що проти нього ведеться дискримінаційна кампанія.

"Це пов'язано з тим, що я був серед трьох переможців конкурсу на зайняття вакантних посад членів НКРЕКП і мав реальні шанси бути призначеним до цього органу. Але, за три дні до засідання Уряду, на якому ухвалювалося це рішення, мене викликали на допит як свідка до НАБУ і замість допиту вручили АБСОЛЮТНО НЕОБРАЗОВАННИЙ ПІДЗОР... Зрозуміло, що це вплинуло на рішення Уряду (тобто політичний тиск спрацював) і вибір припав на інших кандидатів. Але мене в цій ситуації найбільше турбує моя репутація і чесне ім'я. І це я збираюся доводити в суді", — написав він.

Максим Немчинов про підозру Фото: Скриншот

У матеріалі йдеться, що 4 вересня Вищий антикорупційний суд відмовився обирати заставу як запобіжний захід Немчинову. Той сказав, що складу злочину, як і самої події, не було.

"На мою думку, це помилка детективів", — розповів Немчинов.

Закупи сім'ї Немчинова

За словами журналістів, у той період, коли відбувалися події з купівлею-продажем вугілля приватній компанії, а не державній, сім'я Немчинова придбала безліч дорогих покупок. Наприклад, Максим Немчинов і його дружина Ольга купили собі нові автомобілі. Крім того, грошові запаси сімейства зросли. Так, у 2023 році в банку і готівкою у Немчинових було зареєстровано понад 300 тисяч доларів. При цьому, як повідомляється, Ольга Немчинова позичила 100 тисяч доларів збитковій компанії. Також сім'я купила будинок за 35 млн доларів.

Котеджне містечко Фото: Скриншот

Журналісти заявили, що в листопаді 2022 року в Лебедівці у дружини Немчинова з'явилася ділянка, на якій почалося будівництво будинку за 35 млн гривень (або 800 тисяч доларів). Наразі, як повідомляється, будинок колишнього заступника міністра енергетики готовий. Його площа становить 260 квадратних метрів.

У матеріалі йдеться, що грошей на будинок у декларації Немчинових не було. Однак, як зазначили в BIHUS Info, згідно з декларацією, Ольга Немчинова позичила 20 млн гривень у колишнього голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча.

Валерій Куліч Фото: Скриншот

Зазначається, що сам Куліч також купив собі будинок по сусідству. Говорити з журналістами про це відмовився. Максим Немчинов підтвердив свою дружбу з Кулічем і сказав, що йому неприємні звернення журналістів.

Також колишній заступник міністра енергетики відмовився говорити, навіщо його сім'я позичила грошей у Куліча.

Раніше повідомлялося, що директор НАБУ звільнив свого першого заступника Гізо Углаву, який фігурував у справі "зливів". У НАБУ пояснили, що Углава вчинив дії, які були спрямовані на дискредитацію працівника відомства, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.