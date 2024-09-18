Усика задержали в аэропорту Кракова: все подробности скандала (фото, видео)

Украинского чемпиона по боксу задержали накануне вечером в аэропорту. На скандал отреагировали президент Владимир Зеленский и МИД, представители которого немедленно выезжали в аэропорт для выяснения обстоятельств.

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О том, что Александра Усика задержали в аэропорту польского Кракова, стало известно поздно вечером, 17 сентября. Об инциденте первым сообщил украинский спортсмен, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по молодежи и спорту Жан Беленюк в своем Telegram. Позже оказалось, что инцидент никак не связан с самой персоной Усика. Но небольшой международный скандал успел произойти, так как вмешался и президент Владимир Зеленский и МИД Украины. Фокус собрал все, что известно о громком задержании украинского боксера Усика в Польше.

Почему арестовали Александра Усика в Кракове и что он там делал

"Александр Усик был арестован в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", — сообщил Жан Беленюк и опубликовал момент задержания Усика. На кадрах видно, как польские силовики надели на боксера наручники и увели.

Задержание Александра Усика в Кракове

Позже жена боксера Екатерина Усик сообщила в соцсетях, "все хорошо, ничего криминального не произошло".

Пост супруги Александра Усика Фото: Скриншот

Польские СМИ сообщили, что в Краков Усик приехал на автомобиле и оттуда хотел улететь в Испанию по своим делам, об этом сообщил польский промоутер боксера Анджей Василевский. Стало известно и почему Усика задержали.

Службы аэропорта не захотели пускать на борт товарища Усика по непонятным для него причинам. Боксер якобы заявил, что сам не полетит и против задержания друга. В результате оба были задержаны. Однако потом менеджер боксера Алексей Красюк предоставил новую информацию по этому поводу.

Пост менеджера Усика Фото: Скриншот

"Слава Богу, сейчас все в порядке. Никто не арестован. Усик на свободе. Произошло недоразумение", — сообщил Красюк в своей последней сториз в Instagram.

Реакция Украины

Спикер МИД Георгий Тихий в комментарии "Радио Свобода" заверил, что "по поручению министра Андрея Сибиги, генконсул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств".

"Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону. Кроме того, министр Андрей Сибига обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", — отметил спикер МИД Украины. Позже Сибига опубликовал пост.

Пост Андрея Сибиги

Жан Беленюк позже опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что "вроде все ок, скоро Саню должны отпустить".

"Подробности, думаю, он сам озвучит. Всем тихой ночи", — добавил он.

Пост Жана Беленюка Фото: Скриншот

В итоге откликнулся даже президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что он возмущен таким отношением "к нашему гражданину и чемпиону". Он поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру внутренних дел Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова.

Пост Владимира Зеленского Фото: Скриншот

"Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает", — уточнил Зеленский.

О том, что все в порядке, сообщила и супруга боксера.

Реакция Александра Усика на задержание

Сам Усик назвал свое задержание в аэропорту Кракова "недоразумением, которое было быстро урегулировано".

Пост Усика

"Дорогие друзья. Произошло недоразумение. Оно было быстро урегулировано. Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за оперативную поддержку. И уважение польской полиции за выполнение своих обязанностей независимо от роста, веса, размаха рук и регалий", – написал боксер в соцсетях, поблагодарив президента, который, по его словам "очень сильно переживал".

Обращение Александра Усика

"Я свободен, короновать меня не надо", — резюмировал Усик.

В настоящее время Усик сосредоточен на подготовке к реваншу с Тайсоном Фьюри. Он был назначен на 21 декабря 2024 года. Украинец выиграл первый бой решением судей. В недавнем интервью Усик признался, что хотел бы занимать должность министра молодежи и спорта Украины.