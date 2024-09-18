Усика затримали в аеропорту Кракова: усі подробиці скандалу (фото, відео)

Українського чемпіона з боксу затримали напередодні ввечері в аеропорту. На скандал відреагували президент Володимир Зеленський і МЗС, представники якого негайно виїжджали в аеропорт для з'ясування обставин.

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Про те, що Олександра Усика затримали в аеропорту польського Кракова, стало відомо пізно ввечері, 17 вересня. Про інцидент першим повідомив український спортсмен, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк у своєму Telegram. Пізніше виявилося, що інцидент ніяк не пов'язаний із самою персоною Усика. Але невеликий міжнародний скандал встиг статися, оскільки втрутився і президент Володимир Зеленський, і МЗС України. Фокус зібрав усе, що відомо про гучне затримання українського боксера Усика в Польщі.

Чому заарештували Олександра Усика в Кракові та що він там робив

"Олександр Усик був заарештований в аеропорту Кракова. Обставини з'ясовуються", — повідомив Жан Беленюк і опублікував момент затримання Усика. На кадрах видно, як польські силовики одягли на боксера наручники і повели.

Затримання Олександра Усика в Кракові

Пізніше дружина боксера Катерина Усик повідомила в соцмережах, що "все добре, нічого кримінального не сталося".

Пост дружини Олександра Усика Фото: Скриншот

Польські ЗМІ повідомили, що до Кракова Усик приїхав на автомобілі й звідти хотів полетіти до Іспанії у своїх справах, про це повідомив польський промоутер боксера Анджей Василевський. Стало відомо і чому Усика затримали.

Служби аеропорту не захотіли пускати на борт товариша Усика з незрозумілих для нього причин. Боксер нібито заявив, що сам не полетить і проти затримання друга. У результаті обох було затримано. Однак потім менеджер боксера Олексій Красюк надав нову інформацію з цього приводу.

Пост менеджера Усика Фото: Скриншот

"Слава Богу, зараз усе гаразд. Нікого не заарештовано. Усик на свободі. Сталося непорозуміння", — повідомив Красюк у своїй останній сторіз в Instagram.

Реакція України

Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі "Радіо Свобода" запевнив, що "за дорученням міністра Андрія Сибіги генконсул України в Кракові терміново виїхав в аеропорт для з'ясування обставин".

"Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона. Крім того, міністр Андрій Сибіга звернувся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив генконсулу висловити протест і обурення таким ставленням", — зазначив речник МЗС України. Пізніше Сибіга опублікував пост.

Пост Андрія Сибіги

Жан Беленюк пізніше опублікував ще один пост, у якому повідомив, що "начебто все ок, скоро Саню мають відпустити".

"Подробиці, думаю, він сам озвучить. Усім тихої ночі", — додав він.

Пост Жана Беленюка Фото: Скриншот

Зрештою відгукнувся навіть президент України Володимир Зеленський, який заявив, що він обурений таким ставленням "до нашого громадянина і чемпіона". Він доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова.

Пост Володимира Зеленського Фото: Скриншот

"Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує", — уточнив Зеленський.

Про те, що все гаразд, повідомила і дружина боксера.

Реакція Олександра Усика на затримання

Сам Усик назвав своє затримання в аеропорту Кракова "непорозумінням, яке було швидко врегульовано".

Пост Усика

"Дорогі друзі. Сталося непорозуміння. Воно було швидко врегульовано. Дякую всім, хто виявив занепокоєння. Дякую українським дипломатам за оперативну підтримку. І повага польській поліції за виконання своїх обов'язків незалежно від зросту, ваги, розмаху рук і регалій", — написав боксер у соцмережах, подякувавши президенту, який, за його словами, "дуже сильно переживав".

Звернення Олександра Усика

"Я вільний, коронувати мене не треба", — резюмував Усик.

Наразі Усик зосереджений на підготовці до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Він був призначений на 21 грудня 2024 року. Українець виграв перший бій рішенням суддів. У недавньому інтерв'ю Усик зізнався, що хотів би обіймати посаду міністра молоді та спорту України.