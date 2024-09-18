"Может достигать 7 баллов": Украина должна быть готовой к сильным землетрясениям, — сейсмолог

По словам Александра Кендзеры, подземные толчки, которые ощущали на себе жители Одессы в понедельник, были достаточно слабыми — до 2-3 баллов. При этом существует угроза более разрушительной катастрофы, хотя спрогнозировать это невозможно.

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Жители Одесской области в понедельник могли почувствовать сильное землетрясение, эпицентр которого находился в Румынии. В будущем подземные толчки могут усилиться, что приведет к определенным последствиям для украинских регионов. Об этом в комментарии ТСН рассказал сейсмолог Александр Кендзера.

По его словам, то землетрясение, которое произошло в румынской зоне Вранча, особой опасности для Украины не представляло, но в будущем ситуация может кардинально отличаться.

"Землетрясение произошло на глубине в 135 километров, где находится его очаг. Поэтому оно ощущается на поверхности на очень большой площади, в том числе, и в юго-западных областях Украины и в Приднестровье. Землетрясение больше всего почувствовали жители Румынии, Молдовы, а в Украине подземные толчки зафиксированы в юго-западной части Одесской области. Там оно было слабеньким – не более 2-3 баллов", — заявил Александр Кендзера.

Землетрясение такой силы, продолжает сейсмолог, способно лишь напугать людей, но никак не повлечь за собой определенные последствия. В то же время, угроза повторных подземных толчков в Украине остается, хоть и спрогнозировать это тяжело.

"Имея по соседству зону Вранча, к возникновению землетрясений нужно быть готовыми. Помочь в этом может карта общего сейсмического районирования территорий Украины. На ней четко показано, что наибольшая интенсивность землетрясения из зоны Вранча на территории Украины может достигать 7 баллов. Аналогичные встряхивания могут проявляться на почвах третьей категории на юго-западе Одесской области", — подытожил Александр Кендзера.

Напомним, 16 сентября сообщалось, что жители Одессы и области ощутили сильное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы в румынском городе Нехою, в 320 километрах от украинской Одессы. Также землетрясение ощутили в Молдове и момент попал в прямой эфир, когда в студии находилась президент Майя Санду.