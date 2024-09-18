"Може сягати 7 балів": Україна має бути готовою до сильних землетрусів, — сейсмолог

За словами Олександра Кендзери, підземні поштовхи, які відчували на собі жителі Одеси в понеділок, були досить слабкими — до 2-3 балів. Проте є загроза більш руйнівної катастрофи, хоча спрогнозувати це неможливо.

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Жителі Одеської області в понеділок могли відчути сильний землетрус, епіцентр якого розташовувася у Румунії. У майбутньому підземні поштовхи можуть посилитися, що призведе до певних наслідків для українських регіонів. Про це в коментарі ТСН розповів сейсмолог Олександр Кендзера.

За його словами, той землетрус, який стався в румунській зоні Вранча, особливої небезпеки для України не становив, але в майбутньому ситуація може кардинально відрізнятися.

"Землетрус стався на глибині 135 кілометрів, де розміщений його осередок. Тому він відчувається на поверхні на дуже великій площі, зокрема і в південно-західних областях України та в Придністров'ї. Землетрус найбільше відчули жителі Румунії, Молдови, а в Україні підземні поштовхи зафіксовано в південно-західній частині Одеської області. Там він був слабеньким — не більш ніж 2-3 балів", — заявив Олександр Кендзера.

Землетрус такої сили, продовжує сейсмолог, здатний лише налякати людей, але аж ніяк не спричинити певні наслідки. Водночас загроза повторних підземних поштовхів в Україні залишається, хоч і спрогнозувати це важко.

"Маючи по сусідству зону Вранча, до виникнення землетрусів потрібно бути готовими. Допомогти в цьому може карта загального сейсмічного районування територій України. На ній чітко показано, що найбільша інтенсивність землетрусу із зони Вранча на території України може сягати 7 балів. Аналогічні струшування можуть проявлятися на ґрунтах третьої категорії на південному заході Одеської області", — підсумував Олександр Кендзера.

Нагадаємо, 16 вересня повідомлялося, що жителі Одеси та області відчули сильний землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 5,2 бала зафіксовано в румунському місті Нехою, за 320 кілометрів від української Одеси. Також землетрус відчули в Молдові, цей момент потрапив у прямий ефір, коли в студії перебувала президентка Майя Санду.