В Украину идет аномальная осенняя жара из Турции и Балкан: прогноз погоды на неделю

В последнюю неделю сентября в Украине ожидается 30-градусная жара. Рекордные температурные показатели для осени прогнозируют в конце недели в центральных, южных и восточных регионах.

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В Украине с 23 сентября по 29 сентября ожидается аномально теплая погода. Умеренные осадки возможны в западных регионах. Влияние циклонов в Западной и Центральной Европе будет способствовать поступлению теплых воздушных масс из Турции и стран Балканского полуострова. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода в Украине на неделю на неделю

В понедельник, 23 сентября, по всей территории страны будет царить переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможны туманы в западных и северных областях. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +16°С, днем будет достигать +23...+29°С, а в Карпатах и на севере — до +23°С.

Во вторник, 24 сентября, антициклон сохранит сухую и теплую погоду в большинстве областей. Ночью температура составит +7...+12°С, в южных областях +12...+17°С, а днем прогреется до +24...+29 градусов.

Среда, 25 сентября, принесет дожди на запад страны и Приазовье. В Карпатах и на Закарпатье возможны сильные осадки. Температура ночью — +10...+15 °С, на северо-востоке +5...+10°С, днем — до +26°С, в западных областях местами +16...+21°С.

Четверг, 26 сентября, также будет дождливым в западных областях, Крыму и Приазовье. В большинстве регионов будет сухо, днем воздух прогреется до +27 °С. Температура ночью +10...+15°С, на юге и побережье морей +15...+20°С.

В пятницу, 27 сентября, на севере страны возможны незначительные дожди, тогда как на остальной территории осадков не прогнозируется. Ночью температура составит +13...+21°С, днем — до +29°С, на крайнем западе +18...+23°С.

Суббота, 28 сентября, будет преимущественно сухой, за исключением дождей на западе. Днем там температура снизится до +22°С, тогда как в центральных, южных и восточных регионах она поднимется до +30°С.

В воскресенье, 29 сентября, на западе и севере ожидаются дожди, тогда как на юге и востоке погода будет оставаться теплой и сухой. Температура воздуха ночью +12...+17°С, днем +23...+28°С.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в сентябре резкого похолодания не будет. Температура будет снижаться постепенно,первые заморозки ожидаются в конце месяца.

23 сентября в Киеве уровень загрязнения воздуха остается высоким. Это обусловлено, вероятно, пожарами в экосистеме в Киевской области.