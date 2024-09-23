В Киеве высокий уровень загрязненности воздуха: в каком районе хуже всего (инфографика)

Как отмечают городские власти, ухудшение качества воздуха, вероятно, вызвано пожарами в экосистеме региона. Худшие показатели фиксируются на левом берегу украинской столицы. По состоянию на 9:00, как свидетельствуют данные сервиса IQAir, Киев снова попал в десятку городов мира с самым грязным воздухом.

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По состоянию на 23 сентября 2024 года уровень загрязнения воздуха в Киеве остается высоким. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Городские власти призвали жителей соблюдать меры предосторожности. Из-за повышенной концентрации пыли, вероятно, вызванной пожарами в экосистемах Киевской области, жителям советуют воздержаться от проветривания помещений, сократить пребывание на улице и пить больше воды. Радиационный фон остается в норме.

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Качество воздуха в разных районах Киева

На правом берегу столицы индексы качества воздуха колеблются между 76 и 78 баллами, что свидетельствует о высоком уровне загрязнения. Содержание пыли фракции ТЧ 2,5 и ТЧ 10 превышает безопасные нормы. Концентрация диоксида азота также выше нормы, хотя другие показатели, такие как оксид углерода и озон, остаются в пределах допустимого.

На левом берегу ситуация несколько хуже, где общий индекс качества воздуха на некоторых станциях достигает 83 баллов. Основные загрязнители здесь также связаны с высокой концентрацией пыли и диоксида азота. Радиационный фон в городе остается стабильным на уровне 0,098-0,118 мкЗв/ч.

Качество воздуха в разных районах Киева согласно данным "Киев цифровой".

Рекомендации при загрязнении воздуха

До улучшения экологической ситуации рекомендуется:

держать окна закрытыми;

включить очиститель воздуха;

избегать длительного пребывания на улице;

потреблять больше жидкости.

Ситуация находится под контролем, а городские власти постоянно мониторят состояние воздуха, чтобы своевременно сообщать жителям о возможных изменениях, информирует КГГА.

Причины загрязнения воздуха в Киеве

Как ранее отмечали в КГГА, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области.

Напомним, 20 сентября с индексом 176 AQI Киев занимал первое место в мировом рейтинге загрязнения воздуха. Даже в египетском Каире, который традиционно лидирует в рейтинге, индекс загрязненности составил меньшее значение.