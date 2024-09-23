У Києві високий рівень забрудненості повітря: у якому районі найгірше (інфографіка)
Як зазначає міська влада, погіршення якості повітря, ймовірно, спричинене пожежами в екосистемі регіону. Найгірші показники фіксуються на лівому березі української столиці. Станом на 9:00, як свідчать дані сервісу IQAir, Київ знову потрапив до десятки міст світу з найбруднішим повітрям.
Станом на 23 вересня 2024 року рівень забруднення повітря в Києві залишається високим. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Міська влада закликала жителів дотримуватися запобіжних заходів. Через підвищену концентрацію пилу, ймовірно, спричинену пожежами в екосистемах Київської області, жителям радять утриматися від провітрювання приміщень, скоротити перебування на вулиці та пити більше води. Радіаційний фон залишається в нормі.Важливо
Якість повітря в різних районах Києва
На правому березі столиці індекси якості повітря коливаються між 76 і 78 балами, що свідчить про високий рівень забруднення. Вміст пилу фракції ТЧ 2,5 і ТЧ 10 перевищує безпечні норми. Концентрація діоксиду азоту також вища за норму, хоча інші показники, такі як оксид вуглецю та озон, залишаються в межах допустимого.
На лівому березі ситуація дещо гірша, де загальний індекс якості повітря на деяких станціях сягає 83 балів. Основні забруднювачі тут також пов'язані з високою концентрацією пилу та діоксиду азоту. Радіаційний фон у місті залишається стабільним на рівні 0,098-0,118 мкЗв/год.
Рекомендації в разі забруднення повітря
До поліпшення екологічної ситуації рекомендується:
- тримати вікна закритими;
- увімкнути очищувач повітря;
- уникати тривалого перебування на вулиці;
- споживати більше рідини.
Ситуація перебуває під контролем, а міська влада постійно моніторить стан повітря, щоб своєчасно повідомляти мешканців про можливі зміни, інформує КМДА.
Причини забруднення повітря в Києві
Як раніше зазначали в КМДА, імовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.
Нагадаємо, 20 вересня з індексом 176 AQI Київ посідав перше місце у світовому рейтингу забруднення повітря. Навіть у єгипетському Каїрі, який традиційно лідирує в рейтингу, індекс забрудненості становив менше значення.