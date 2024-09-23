У Києві високий рівень забрудненості повітря: у якому районі найгірше (інфографіка)

Як зазначає міська влада, погіршення якості повітря, ймовірно, спричинене пожежами в екосистемі регіону. Найгірші показники фіксуються на лівому березі української столиці. Станом на 9:00, як свідчать дані сервісу IQAir, Київ знову потрапив до десятки міст світу з найбруднішим повітрям.

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Станом на 23 вересня 2024 року рівень забруднення повітря в Києві залишається високим. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Міська влада закликала жителів дотримуватися запобіжних заходів. Через підвищену концентрацію пилу, ймовірно, спричинену пожежами в екосистемах Київської області, жителям радять утриматися від провітрювання приміщень, скоротити перебування на вулиці та пити більше води. Радіаційний фон залишається в нормі.

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Якість повітря в різних районах Києва

На правому березі столиці індекси якості повітря коливаються між 76 і 78 балами, що свідчить про високий рівень забруднення. Вміст пилу фракції ТЧ 2,5 і ТЧ 10 перевищує безпечні норми. Концентрація діоксиду азоту також вища за норму, хоча інші показники, такі як оксид вуглецю та озон, залишаються в межах допустимого.

На лівому березі ситуація дещо гірша, де загальний індекс якості повітря на деяких станціях сягає 83 балів. Основні забруднювачі тут також пов'язані з високою концентрацією пилу та діоксиду азоту. Радіаційний фон у місті залишається стабільним на рівні 0,098-0,118 мкЗв/год.

Якість повітря в різних районах Києва згідно з даними "Київ цифровий".

Рекомендації в разі забруднення повітря

До поліпшення екологічної ситуації рекомендується:

тримати вікна закритими;

увімкнути очищувач повітря;

уникати тривалого перебування на вулиці;

споживати більше рідини.

Ситуація перебуває під контролем, а міська влада постійно моніторить стан повітря, щоб своєчасно повідомляти мешканців про можливі зміни, інформує КМДА.

Причини забруднення повітря в Києві

Як раніше зазначали в КМДА, імовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

Нагадаємо, 20 вересня з індексом 176 AQI Київ посідав перше місце у світовому рейтингу забруднення повітря. Навіть у єгипетському Каїрі, який традиційно лідирує в рейтингу, індекс забрудненості становив менше значення.