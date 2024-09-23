В Україну йде аномальна осіння спека з Туреччини та Балкан: прогноз погоди на тиждень

В останній тиждень вересня в Україні очікується 30-градусна спека. Рекордні температурні показники для осені прогнозують наприкінці тижня у центральних, південних та східних регіонах.

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В Україні з 23-го до 29 вересня очікується аномально тепла погода. Помірні опади можливі у західних регіонах. Вплив циклонів у Західній та Центральній Європі сприятиме надходженню теплих повітряних мас із Туреччини та країн Балканського півострова. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

Погода в Україні на тиждень

У понеділок, 23 вересня, по всій території країни пануватиме мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливі тумани в західних і північних областях. Температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +16°С, вдень досягатиме +23…+29°С, а в Карпатах та на півночі — до +23°С.

У вівторок, 24 вересня, антициклон збереже суху та теплу погоду у більшості областей. Вночі температура становитиме +7…+12°С, у південних областях +12…+17°С, а вдень прогріється до +24…+29 градусів.

Середа, 25 вересня, принесе дощі на захід країни та Приазов'я. У Карпатах і на Закарпатті можливі сильні опади. Температура вночі — +10…+15 °С, на північному сході +5…+10°С, вдень — до +26°С, у західних областях місцями +16…+21°С.

Четвер, 26 вересня, також буде дощовим у західних областях, Криму та Приазов'ї. У більшості регіонів буде сухо, вдень повітря прогріється до +27 °С. Температура вночі +10…+15°С, на півдні та узбережжі морів +15…+20°С.

У п'ятницю, 27 вересня, на півночі країни можливі незначні дощі, тоді як на решті території опадів не прогнозується. Вночі температура складе +13…+21°С, вдень — до +29 °С, на крайньому заході +18…+23°С.

Субота, 28 вересня, буде переважно сухою, за винятком дощів на заході. Вдень там температура знизиться до +22°С, тоді як у центральних, південних та східних регіонах вона підніметься до +30°С.

У неділю, 29 вересня, на заході та півночі очікуються дощі, тоді як на півдні та сході погода залишатиметься теплою та сухою. Температура повітря вночі +12…+17°С, вдень +23…+28°С.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що у вересні різкого похолодання не буде. Температура знижуватиметься поступово, перші заморозки очікуються наприкінці місяця.

23 вересня в Києві рівень забруднення повітря залишається високим. Це зумовлено, ймовірно, пожежами в екосистемі в Київській області.