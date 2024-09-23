Все равно не будет чистым: ситуация с воздухом в Киеве постепенно улучшается

По информации Натальи Птухи, в столице все же будет задымленность, однако она не будет иметь негативных и неблагоприятных последствий для людей.

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По состоянию на 15:00 23 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось, сейчас наблюдается низкий уровень загрязненности. Об этом сообщает КГГА.

"В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются", — говорится в сообщении.

На правом берегу Киева индекс качества воздуха колеблется между 36 и 46 — это свидетельствует о низком уровне загрязнения. На левом берегу индекс загрязненности низкий — от 42 до 43.

Задымленность в Киеве будет исчезать постепенно в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие дни для Киева, если не будет пожаров на юге, скажем так, в центральных регионах, то для Киева задымленность будет отходить. Все эти пожары, которые еще кое-где остаются в северных регионах, Киевщина, Сумщина, Черниговщина, они сейчас будут как раз идти в другую сторону, то есть не на Киев. Поэтому ожидаем, что все-таки будет с этим ситуация улучшаться", — сказала она на брифинге в понедельник.

Наталья Птуха добавила, что скоро начнет поступать воздушная масса с юга и юго-востока — там уже долгое время сохраняется засушливый период. Поэтому воздух все равно не будет таким чистым, как хотелось бы.

"Все-таки задымленность атмосферы, скорее всего, также будет удерживаться, но, конечно, она уже не будет иметь таких неблагоприятных и негативных последствий для людей", — сказала Птуха.

По состоянию на момент выхода материала Киев с индексом 64 AQI находится на 43 месте в мировом рейтинге загрязнения воздуха. "Киев цифровой" также сообщает об улучшении состояния качества воздуха и отсутствии вреда для здоровья.

Качество воздуха в Киеве

Напомним, недавно Киев занял первое место в мировом рейтинге загрязнения воздуха с индексом 176 AQI. Вероятно, ухудшение качества воздуха было вызвано пожарами в экосистеме региона.