Все одно не буде чистим: ситуація з повітрям в Києві поступово покращується

За інформацією Наталії Птухи, в столиці все ж буде задимленість, однак вона не матиме негативних та несприятливих наслідків для людей.

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Станом на 15:00 23 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася, наразі спостерігається низький рівень забрудненості. Про це повідомляє КМДА.

"У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються", — говориться в повідомленні.

На правому березі Києва індекс якості повітря коливається між 36 та 46 — це свідчить про низький рівень забруднення. На лівому березі індекс забрудненості низький — від 42 до 43.

Задимленість в Києві буде зникати поступово найближчими днями. Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише "Інтерфакс-Україна".

"Найближчими днями для Києва, якщо не буде пожеж на півдні, скажімо так, у центральних регіонах, то для Києва задимленість відходитиме. Всі ці пожежі, які ще подекуди залишаються у північних регіонах, Київщина, Сумщина, Чернігівщина, вони зараз будуть якраз іти в інший бік, тобто не на Київ. Тому очікуємо, що все-таки буде з цим ситуація поліпшуватися", — сказала вона на брифінгу в понеділок.

Наталія Птуха додала, що скоро почне надходити повітряна маса з півдня та південного сходу — там вже довгий час зберігається посушливий період. Тому повітря все одно не буде таким чистим, як хотілося б.

"Усе-таки задимленість атмосфери, найімовірніше, також утримуватиметься, але, звісно, вона вже не матиме таких несприятливих і негативних наслідків для людей", — сказала Птуха.

Станом на момент виходу матеріалу Київ з індексом 64 AQI перебуває на 43 місці у світовому рейтингу забруднення повітря. "Київ цифровий" також повідомляє про покращення стану якості повітря та відсутність шкоди для здоров'я.

Якість повітря в Києві

Нагадаємо, нещодавно Київ посів перше місце у світовому рейтингу забруднення повітря з індексом 176 AQI. Ймовірно, погіршення якості повітря було спричинене пожежами в екосистемі регіону.