"Это очень много": 10% граждан знакомы с воинами, которые играют в азартные игры, — исследование

По информации прикладного психолога-магистранта Сергея Романюка, пока не хватает врачей, которые могли бы профессионально работать с игроками, ведь к ним нужен подход.

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Среди опрошенных украинцев 10% знают воинов ВСУ, которые увлекаются азартными играми. Эта цифра является большой, поскольку военные являются закрытым сегментом общества, и не всегда близкие проинформированы о проблеме военного. Об этом идет речь в социологическом исследовании, проведенном Центром Разумкова по заказу издания "Зеркало недели".

Опрос людей, которые знакомы с военными лудоманами Фото: zn.ua

"Это очень много! 10% украинцев лично знают военных, которые играют в азартные игры. Но ведь это очень закрытый сегмент общества. Даже если чьи-то родственники уже погрузились в проблему, они вряд ли будут говорить об этом кому-то еще, кроме семьи. Да и внутри семьи не всегда все информированы. Как минимум пока финансовое положение не разрушится и родственники уже не смогут оплачивать долги игрока", — отмечает прикладной психолог-магистрант Сергей Романюк.

Он добавил, что без психофармакологической поддержки игроку очень трудно выйти из игрового сценария. Зачастую восстановление игрока требует вмешательства нескольких специалистов. В этом случае очень важно проконсультироваться у врача-психотерапевта об отсутствии различных расстройств психики, не связанных с игрой.

"И здесь мы подошли к еще одной глобальной проблеме. Во-первых, в Украине нет достаточного количества специалистов, которые умеют работать с игроками не как с наркоманами или алкоголиками, а как с людьми, которые попали в игровой сценарий и получили там серьезные травмы", — отметил эксперт.

По его мнению, даже те, кто пытаются работать с лудоманами, до конца не понимают, кто такой игрок, и что его мотивирует находиться в игре. Этому просто не учат в ВУЗах.

Вместе с тем, в Международной классификации болезней (МКБ-11) лудомания находится в одном реестре с наркоманией и алкоголизмом. Поэтому к игрокам применяют классический метод работы, как к нарко- или алкозависимым — и это сразу ставит крест на установлении контакта с ним.

Дело в том, что в медицине считается, что лудоман — это навсегда. Однако практика показывает, что это не совсем так, ведь обязательно следует учитывать мотивацию и особенности личности игроков.

При этом бегство от реальности больше присуще тем, кто играет в слоты. Туда заложена технология, вводящая некоторых людей в гипнотическое состояние — на Западе его также называют "темным потоком". Те же, кто играет в ставки, покер и трейдинг, от реальности не убегают, а хотят ее изменить.

Ранее Фокус писал о том, что Вооруженным силам Украины угрожает лудомания. Дело в том, что не все военную способны контролировать свой азарт, а онлайн-казино могут этим пользоваться.

Добавим, что теперь при выдаче кредита банки будут проверять, не является ли клиент лудоманом. Такие граждане внесены в специальный Реестр по обращению родителей, жен или детей.