Стали чаще: жители Одесской области ощутили землетрясение (фото)

По информации Национального научно-исследовательского института физики Земли, землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера произошло в так называемой зоне Вранча.

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В пятницу утром 4 октября жители Одесской области ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Румынии. Подземные толчки были зафиксированы в 6:19 по киевскому времени на глубине 104 км, сообщает Национальный научно-исследовательский институт физики Земли.

Согласно информации румынского института, землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера произошло около 06:19 утра (по местному времени) 4 октября в так называемой зоне Вранча. Это сейсмоактивная зона, которая расположена на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (Украинских) Карпат в жудке (уезде) Вранча в Румынии.

Землетрясение в зоне Вранча Фото: Facebook

О том, что землетрясение ощутили и в Одесской области, сообщило издание "Думская". При этом не были указаны населенные пункты, где оно ощущалось.

Сообщение о землетрясении Фото: Скриншот

Отметим, что это не первый подобный случай. В частности, в понедельник, 16 сентября, жители Одессы и области могли почувствовать землетрясение, эпицентр которого был в Румынии. Тогда землетрясение почувствовали и в Молдове, а момент попал в прямой эфир, когда в студии находилась президент Майя Санду.

По мнению сейсмолога Александра Кедзеры, в будущем подземные толчки могут усилиться, что приведет к определенным последствиям для украинских регионов. Он добавил, что к возникновению землетрясений нужно быть готовыми, а помочь в этом может карта общего сейсмического районирования территорий Украины. На ней четко показано, что наибольшая интенсивность землетрясения из зоны Вранча на территории Украины может достигать 7 баллов.