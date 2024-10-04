Стали частішими: жителі Одеської області відчули землетрус (фото)

За інформацією Національного науково-дослідного інституту фізики Землі, землетрус магнітудою 4,2 бала за шкалою Ріхтера стався у так званій зоні Вранча.

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У п'ятницю вранці 4 жовтня жителі Одеської області відчули землетрус, епіцентр якого розташовувася у Румунії. Підземні поштовхи були зафіксовані о 6:19 за київським часом на глибині 104 км, повідомляє Національний науково-дослідний інститут фізики Землі.

Згідно з інформацією румунського інституту, землетрус магнітудою 4,2 бала за шкалою Ріхтера стався близько 06:19 ранку (за місцевим часом) 4 жовтня у так званій зоні Вранча. Це сейсмоактивна зона, яка розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (Українських) Карпат у жудці (повіті) Вранча в Румунії.

Землетрус у зоні Вранча Фото: Facebook

Про те, що землетрус відчули й в Одеській області, повідомило видання "Думська". Проте не були зазначені населені пункти, де він відчувався.

Повідомлення про землетрус Фото: Скриншот

Зазначимо, що це не перший такий випадок. Зокрема, у понеділок, 16 вересня, жителі Одеси та області могли відчути землетрус, епіцентр якого був у Румунії. Тоді землетрус відчули й у Молдові, а момент потрапив у прямий ефір, коли в студії перебувала президентка Мая Санду.

На думку сейсмолога Олександра Кедзери, у майбутньому підземні поштовхи можуть посилитися, що призведе до певних наслідків для українських регіонів. Він додав, що до виникнення землетрусів потрібно бути готовими, а допомогти в цьому може карта загального сейсмічного районування територій України. На ній чітко показано, що найбільша інтенсивність землетрусу із зони Вранча на території України може сягати 7 балів.