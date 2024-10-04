"Мне хватает": глава Житомирской ОГА Виталий Бунченко озвучил свою зарплату (видео)

Виталий Бунечко — единственный глава области, который неизменно пробыл на должности уже пять лет.

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51-летний председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко озвучил зарплату, которую получает, работая на должности главы области. Своим финансовым положением госслужащий поделился в новом проекте "Города силы" с Алиной Шаманской.

Так, Бунечко работает в должности губернатора области еще с 2019 года, по состоянию на 2024 год это единственный глава области в Украине, который такой долгий период является руководителем региона.

На вопрос Алины Шаманской, сколько Виталий Бунечко получает зарплаты работая председателем Житомирской ОВА, он ответил, что 80 тысяч гривен.

"Мне хватает. Плюс 17 700 у меня пенсия. На самом деле хватает. Сейчас нет таких вызовов. Хватает", — сказал Бунечко.

Также он объяснил, достояние своей жены, на которой он женился в 2020 году.

"Автомобиль был приобретен моей женой в 2019 году. Это является ее собственностью. У нее до меня была жизнь. Это ее, это не наше совместно нажитое имущество. Сейчас это единственный автомобиль, который есть у нас в семье", — уточнил Бунченко.

Как пояснил председатель Житомирской ОВА, его жена Елена, предоставляет консультационные услуги. Однако, по его словам, он не интересуется, где его жена берет деньги на жизнь.

Напомним, ранее мы писали, что глава Одесской ОГА Кипер озвучил свою зарплату.

Кроме этого, Фокус писал, что глава Херсонской ОГА Прокудин озвучил свою зарплату.