"Мені вистачає": голова Житомирської ОВА Віталій Бунченко озвучив свою зарплату (відео)

Віталій Бунечко — єдиний очільник області, який незмінно пробув на посаді вже п'ять років.

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51-річний голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко озвучив зарплату, яку отримує, працюючи на посаді очільника області. Своїм фінансовим становищем держслужбовець поділився в новому проєкті "Міста сили" з Аліною Шаманською.

Так, Бунечко працює на посаді губернатора області ще з 2019 року, станом на 2024 рік це єдиний очільник області в Україні, який такий довгий період є керівником регіону.

На запитання Аліни Шаманської, скільки Віталій Бунечко отримує зарплатні працюючи головою Житомирської ОВА, він відповів, що 80 тисяч гривень.

"Мені вистачає. Плюс 17 700 в мене пенсія. Насправді вистачає. Зараз немає таких викликів. Вистачає", — сказав Бунечко.

Також він пояснив, надбання своєї дружини, з якою він одружився у 2020 році.

"Автомобіль був придбаний моєю дружиною у 2019 році. Це є її власністю. У неї до мене було життя. Це її, це не наше спільно нажите майно. Наразі це єдиний автомобіль, який є у нас в родині", — уточнив Бунченко.

Як пояснив голова Житомирської ОВА, його дружина Олена надає консультаційні послуги. Однак, за його словами, він не цікавиться, де його дружина бере гроші на життя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова Одеської ОВА Кіпер озвучив свою зарплату.

Крім цього, Фокус писав, що голова Херсонської ОВА Прокудін озвучив свою зарплату.