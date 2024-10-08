Под Кривым Рогом произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла: подробности (карта)

Сейсмологи определили, что эпицентром землетрясения стало село Лозоватка, расположенное в 18 км к северо-западу от Кривого Рога.

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В Криворожском районе вечером 8 октября произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла. Об этом сообщает Seismicportal.eu.

Как отмечает EMSC (Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр), эпицентр зафиксировали на глубине 8 км. Во время землетрясения люди могли почувствовать незначительное дрожание земли. Сейсмологи определили, что эпицентром землетрясения стало село Лозоватка, расположенное в 18 км к северо-западу от Кривого Рога.

Местные паблики пишут о двух "толчках" около 19:35. В частности, в Кривом Роге их почувствовали жители, проживающие в Покровском и Саксаганском районах города, также толчки слышали жители Пятихаток.

Между тем в пабликах местные жители предполагают, что мог произойти обвал породы, что нередко уже случалось в городе, из-за чего и возникло колебание земли.

Землетрясение в Криворожском районе

Информация о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Напомним, что 4 октября жители Одесской области ощутили землетрясение, эпицентр которого располагался в Румынии. Подземные толчки были зафиксированы в 6:19 по киевскому времени на глубине 104 км. По информации Национального научно-исследовательского института физики Земли, землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера произошло в так называемой зоне Вранча.

16 сентября, жители Одессы и области могли почувствовать землетрясение, эпицентр которого был в Румынии. Тогда его также почувствовали и в Молдове, а момент попал в прямой эфир, когда в студии находилась президент Майя Санду.