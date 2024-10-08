Під Кривим Рогом стався землетрус магнітудою 3,3 бала: подробиці (карта)

Сейсмологи визначили, що епіцентром землетрусу стало село Лозуватка, розташоване за 18 км на північний захід від Кривого Рогу.

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В Криворізькому районі ввечері 8 жовтня стався землетрус магнітудою 3,3 бала. Про це повідомляє Seismicportal.eu.

Як зазначає EMSC (Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр), епіцентр зафіксували на глибині 8 км. Під час землетрусу люди могли відчути незначне тремтіння землі. Сейсмологи визначили, що епіцентром землетрусу стало село Лозуватка, розташоване за 18 км на північний захід від Кривого Рогу.

Місцеві паблики пишуть про два "поштовхи" близько 19:35. Зокрема, в Кривому Розі їх відчули жителі, які мешкають у Покровському та Саксаганському районах міста, також поштовхи чули жителі П'ятихаток.

Між тим в пабліках місцеві жителі припускають, що міг статися обвал породи, що нерідко вже траплялося у місті, через що і виникло коливання землі.

Землетрус у Криворізькому районі

Інформація про руйнування чи постраждалих внаслідок землетрусу не надходила.

Нагадаємо, що 4 жовтня жителі Одеської області відчули землетрус, епіцентр якого розташовувася у Румунії. Підземні поштовхи були зафіксовані о 6:19 за київським часом на глибині 104 км. За інформацією Національного науково-дослідного інституту фізики Землі, землетрус магнітудою 4,2 бала за шкалою Ріхтера стався у так званій зоні Вранча.

16 вересня, жителі Одеси та області могли відчути землетрус, епіцентр якого був у Румунії. Тоді його також відчули й у Молдові, а момент потрапив у прямий ефір, коли в студії перебувала президентка Майя Санду.