"Фактически убили правоохранители": мэр Днепра Филатов о смерти своего экс-заместителя Лысенко

Лысенко бесконечными преследованиями, обысками и травлей "фактически убили правоохранители", утверждает Филатов. По его словам, против Днепровского городского совета развернута "беспрецедентная компания по уничтожению местного самоуправления".

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Городской голова Днепра Борис Филатов прокомментировал преждевременную смерть своего бывшего заместителя Михаила Лысенко, отметив, что вынужден обратиться в этот сверхтяжелый день, когда хоронят его товарища, потому что молчать дальше уже невозможно. Свое обращение глава города обнародовал в социальных сетях.

Он подчеркнул, что Михаила Лысенко своими бесконечными преследованием, обысками и травлей "фактически убили правоохранители".

Чиновник отметил, что за последние несколько недель против Днепровского городского совета развернута "беспрецедентная компания по уничтожению местного самоуправления", во время которой, по его словам, происходят открытие десятков уголовных дел, сотни обысков и многочисленные аресты.

Также Филатов заметил, что фото и видео следственных действий массово и скоординировано появляются в анонимных телеграмм-каналах еще до их окончания.

Городской голова сообщил, что со стороны обвиняемых на все обвинения будут предоставлены исчерпывающие и публичные объяснения.

"Уверен, что громаде города нужно знать, как оборотни в погонах фальсифицируют доказательства, проводят следственные действия без постановлений суда и подделывают экспертизы", — сказал Филатов, добавив, что они уже добили человека и дальше продолжат издеваться над другими.

Чиновник выразил уверенность, что они не остановятся в ближайшее время и планируют открыть следующее уголовное дело, которое будет касаться закупок квадроциклов для армии.

Филатов отметил, что причины масштабной кампании по дискредитации лично ему неизвестны.

"Указание, подготовка к выборам или желание нажиться на чужих здоровье и чести. Или, возможно, это часть российского сценария", — перечислил он возможные причины, добавив, что из-за травли пока горсовет не может приобрести ни дроны, ни РЭБы для бойцов, хотя фронт все ближе к Днепру.

Чиновник предупреждает, что вскоре в городе не останется ни одного профессионального руководителя, который сможет выехать на место ракетного удара, поскольку они или отстранены, или арестованы. И если так будет продолжаться в дальнейшем, то уже прокуроры со следователями будут вести городское хозяйство, ликвидировать последствия обстрелов и готовить город к отопительному сезону, не исключает Филатов такого сценария.

Что известно о Михаиле Лысенко

Михаил Лысенко Фото: Днепропетровский областной совет

Михаил Лысенко работал в Днепровском горсовете начальником управления жилищного хозяйства с марта 2015 года. С марта 2016 года по февраль 2024-го занимал должность заместителя городского головы, директора департамента благоустройства и инфраструктуры.

В июне 2023 года Лысенко временно отстранили от должности заместителя городского головы из-за ненадлежащего состояния укрытий в городе. В отношении Михаила Лысенко велось служебное расследование.

В апреле 2024 года в Красногвардейском районном суде рассматривалось дело о хищении бюджетных средств на ремонт Центрального моста, в котором подозревался Лысенко.

Борис Филатов сообщал, что Михаил Лысенко умер 6 октября в карете скорой помощи, не приходя в сознание.

"Врачи боролись за его жизнь, сколько могли. Сердце не выдержало", — писал мэр.

Напомним, народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что этой осенью российские оккупационные войска планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров Украины, чтобы уничтожать их обстрелами. Среди этих населенных пунктов Запорожье, Харьков, Херсон, Сумы и Днепр.