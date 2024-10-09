"Фактично вбили правоохоронці": мер Дніпра Філатов про смерть свого ексзаступника Лисенка

Лисенка нескінченними переслідуванням, обшуками та цькуванням "фактично вбили правоохоронці", стверджує Філатов. За його словами, проти Дніпровської міської ради розгорнуто "безпрецедентну компанію зі знищення місцевого самоврядування".

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Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував передчасну смерть свого колишнього заступника Михайла Лисенка, зазначивши, що вимушений звернутись у цей надважкий день, коли хоронять його товариша, бо мовчати далі вже неможливо. Своє звернення очільник міста оприлюднив у соціальних мережах.

Він наголосив, що Михайла Лисенка своїми нескінченними переслідуванням, обшуками та цькуванням "фактично вбили правоохоронці".

Посадовець зазначив, що за останні декілька тижнів проти Дніпровської міської ради розгорнуто "безпрецедентну компанію зі знищення місцевого самоврядування", під час якої, за його словами, відбуваються відкриття десятків кримінальних справ, сотні обшуків та численні арешти.

Також Філатов помітив, що фото й відео слідчих дій масово та скоординовано зʼявляються в анонімних телеграм каналах ще до їхнього закінчення.

Міський голова повідомив, що зі сторони обвинувачених на всі звинувачення буде надано вичерпні та публічні пояснення.

"Упевнений, що громаді міста потрібно знати, як перевертні в погонах фальсифікують докази, проводять слідчі дії без ухвал суду та підробляють експертизи", — сказав Філатов, додавши, що вони вже добили людину і далі продовжать збиткуватися над іншими.

Чиновник висловив впевненість, що вони не зупиняться найближчим часом і планують відкрити наступну кримінальну справу, яка стосуватиметься закупівель квадроциклів для армії.

Філатов зазначив, що причини масштабної кампанії з дискредитації особисто йому невідомі.

"Вказівка, підготовка до виборів чи бажання нажитися на чужих здоров’ї та честі. Чи, можливо, це частина російського сценарію", — перерахував він можливі причини, додавши, що через цькування наразі міськрада не може придбати ані дрони, ані РЕБи для бійців, хоча фронт усе ближчий до Дніпра.

Посадовець попереджає, що невдовзі у місті не залишиться жодного професійного керівника, який зможе виїхати на місце ракетного удару, оскільки вони або відсторонені, або заарештовані. І якщо так триватиме надалі, то вже прокурори зі слідчими вестимуть міське господарство, ліквідовувати наслідки обстрілів та готувати місто до опалювального сезону, не виключає Філатов такого сценарію.

Що відомо про Михайла Лисенка

Михайло Лисенко Фото: Дніпропетровська обласна рада

Михайло Лисенко працював у Дніпровській міськраді начальником управління житлового господарства із березня 2015 року. З березня 2016 року до лютого 2024-го обіймав посаду заступника міського голови, директора департаменту благоустрою та інфраструктури.

У червні 2023 року Лисенка тимчасово усунули з посади заступника міського голови через неналежний стан укриттів у місті. Щодо Михайла Лисенка велося службове розслідування.

У квітні 2024 року у Червоногвардійському районному суді розглядалася справа про розкрадання бюджетних коштів на ремонт Центрального мосту, в якому підозрювався Лисенко.

Борис Філатов повідомляв, що Михайло Лисенко помер 6 жовтня у кареті швидкої допомоги, не приходячи до тями.

"Лікарі боролися за його життя, скільки могли. Серце не витримало", — писав мер.

Нагадаємо, народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що цієї осені російські окупаційні війська планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів України, щоб знищувати їх обстрілами. Серед цих населених пунктів Запоріжжя, Харків, Херсон, Суми та Дніпро.