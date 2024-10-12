В Украине уже ожидаются первые заморозки: синоптик предупредила, когда это произойдет

Уже сегодня ночью запад страны почувствует на себе первые заморозки. В северные и центральные области, отметила Наталка Диденко, минусовые температуры доберутся на следующей неделе.

Related video

Ближайшей ночью, с 12 на 13 октября в западных областях Украины ожидаются первые заморозки. Температура воздуха составит от 0 до -3 градусов, отметила синоптик Наталка Диденко, добавив что на остальной территории Украины температура составит +5+12 градусов.

На следующей неделе, 17, 18 и 19 октября, по ориентировочным прогнозам, заморозки вероятны уже в западных, северных и центральных областях страны, добавила она.

Важно

Диденко предупредила о "резкой смене погоды": чем будут удивлять украинцев выходные (карты)

Завтра, в воскресенье, 13 октября, в Украине ожидается неустойчивая неоднородная погода. На Правобережье будет преимущественно сухо, но из-за туманов прогнозируется ухудшение видимости до 300-500 метров.

На Левобережье зато ожидаются дожди, порой сильные, иногда с грозами. К вечеру дожди прогнозируются в Ровенской и Львовской областях.

Сильный ветер предполагается в восточных областях Украины и в Приазовье, до штормовых порывов 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха

Проноз погоды на воскресенье, 13 октября, от Украинского гидрометцентра Фото: УкрГМЦ

Днем в воскресенье ожидается +12+17 градусов. На Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Черкасщине и даже кое-где на Днепропетровщине днем +9+13 градусов.

В Киеве ночью +8+10 градусов, днем +12+14 градусов. Заморозки на Киевщине возможны 17-18 октября.

Отметим, что на ситуацию на фронте влияет также и погода. В частности, ее ухудшение сказывается на эффективности обороны и наступления, а также применения техники. Фокус рассказывал, как может измениться линия боевого соприкосновения во время дождей и обильных туманов.