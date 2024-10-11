Диденко предупредила о "резкой смене погоды": чем будут удивлять украинцев выходные (карты)

В части регионов уже в субботу похолодает, однако некоторым областям повезло дольше понаслаждаться остатками тепла. Прогулки в выходные могут оказаться под риском срыва, ведь прогнозируют сильные дожди.

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В Украине ожидается резкое похолодание. Об этом 11 октября предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Внимание! Завтра ожидается резкое изменение погоды", — написала она.

Прогноз погоды в Украине: температура упадет

В западных, северных и многих центральных регионах 12 октября прогнозируют от +10 до +15 градусов в течение дня.

На востоке и в Крыму, а также в юго-восточных областях и в Днепропетровской области задержится теплая погода. Там ожидается от +19 до +23 градусов. Однако уже в воскресенье, 13 октября, начнется похолодание.

Прогноз температуры на 12 октября Фото: facebook Наталка Диденко

Выходные принесут ливни: прогноз погоды

На севере и в центральных областях, а также в Одесской и Херсонской областях 11 октября пройдут сильные дожди.

"Это — следствие визита атмосферного фронта", — объяснила Диденко.

Карта движения атмосферного фронта, о котором говорит Диденко Фото: facebook Наталка Диденко

На западе и востоке в субботу осадков не предвидится, только "остатки дождя" в Карпатах.

Прогноз погоды в Киеве

Киевлянам избежать изменения погоды тоже не удастся. Уже 12 октября в столице прогнозируют "резкое похолодание". Температура опустится до показателей в пределах от +10 до +12 градусов. Суббота должна быть "ветреной и дождливой", а ночью и утром пройдет сильный дождь.

"У кого голова болит при смене погоды, крутит суставы, скачет давление — как раз время выявить слабые места и после обострения вместе с умным врачом заняться их укреплением. Здоровья, качественного вкусного чая, спокойных выходных со свежим воздухом", — добавила синоптик.

Напомним, украинская спортсменка установила мировой рекорд по фридайвингу. Екатерина Садурская посвятила свою победу Украине и ее защитникам.

10 октября в центре Киева произошло ДТП. Очевидец событий рассказала, что водитель машины, который едва не наехал на людей, признался в неудачной попытке "потягаться с другой тачкой".