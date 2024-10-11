Діденко попередила про "різку зміну погоди": чим дивуватимуть українців вихідні (карти)

У частині регіонів вже в суботу похолодає, однак деяким областям пощастило довше понасолоджуватись залишками тепла. Прогулянки у вихідні можуть опинитись під ризиком зриву, адже прогнозують сильні дощі.

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В Україні очікується різке похолодання. Про це 11 жовтня попередила синоптикиня Наталка Діденко.

"Увага! Завтра очікується різка зміна погоди", — написала вона.

Прогноз погоди в Україні: температура впаде

У західних, північних та багатьох центральних регіонах 12 жовтня прогнозують від +10 до +15 градусів протягом дня.

На сході та в Криму, а також у південно-східних областях і на Дніпровщині затримається тепла погода. Там очікується від +19 до +23 градусів. Однак вже у неділю, 13 жовтня, почнеться похолодання.

Прогноз температури на 12 жовтня Фото: facebook Наталка Діденко

Вихідні принесуть зливи: прогноз погоди

На півночі та в центральних областях, а також на Одещині й Херсонщині 11 жовтня пройдуть сильні дощі.

"Це — наслідок візиту атмосферного фронту", — пояснила Діденко.

Карта руху атмосферного фронту, про який говорить Діденко Фото: facebook Наталка Діденко

На заході та сході у суботу опадів не передбачається, лише "залишки дощу" в Карпатах.

Прогноз погоди у Києві

Киянам уникнути зміни погоди теж не вдасться. Вже 12 жовтня у столиці прогнозують "різке похолодання". Температура опуститься до показників в межах від +10 до +12 градусів. Субота має бути "вітряною та дощовою", а вночі та вранці пройде сильний дощ.

"У кого голова болить на зміну погоду, крутить суглоби, скаче тиск — якраз час виявити слабкі місця і після загострення разом із розумним лікарем зайнятися їх зміцненням. Здоровʼя, якісного смачного чаю, спокійних вихідних зі свіжим повітрям", — додала синоптикиня.

Нагадаємо, українська спортсменка встановила світовий рекорд з фрідайвінгу. Катерина Садурська присвятила свою перемогу Україні та її захисникам.

10 жовтня у центрі Києва сталася ДТП. Очевидиця подій розповіла, що водій машини, який ледь не наїхав на людей, зізнався у невдалій спробі "потягатись з іншою тачкою".