Діденко попередила про "різку зміну погоди": чим дивуватимуть українців вихідні (карти)
У частині регіонів вже в суботу похолодає, однак деяким областям пощастило довше понасолоджуватись залишками тепла. Прогулянки у вихідні можуть опинитись під ризиком зриву, адже прогнозують сильні дощі.
В Україні очікується різке похолодання. Про це 11 жовтня попередила синоптикиня Наталка Діденко.
"Увага! Завтра очікується різка зміна погоди", — написала вона.
Прогноз погоди в Україні: температура впаде
У західних, північних та багатьох центральних регіонах 12 жовтня прогнозують від +10 до +15 градусів протягом дня.
На сході та в Криму, а також у південно-східних областях і на Дніпровщині затримається тепла погода. Там очікується від +19 до +23 градусів. Однак вже у неділю, 13 жовтня, почнеться похолодання.
Вихідні принесуть зливи: прогноз погоди
На півночі та в центральних областях, а також на Одещині й Херсонщині 11 жовтня пройдуть сильні дощі.
"Це — наслідок візиту атмосферного фронту", — пояснила Діденко.
На заході та сході у суботу опадів не передбачається, лише "залишки дощу" в Карпатах.
Прогноз погоди у Києві
Киянам уникнути зміни погоди теж не вдасться. Вже 12 жовтня у столиці прогнозують "різке похолодання". Температура опуститься до показників в межах від +10 до +12 градусів. Субота має бути "вітряною та дощовою", а вночі та вранці пройде сильний дощ.
"У кого голова болить на зміну погоду, крутить суглоби, скаче тиск — якраз час виявити слабкі місця і після загострення разом із розумним лікарем зайнятися їх зміцненням. Здоровʼя, якісного смачного чаю, спокійних вихідних зі свіжим повітрям", — додала синоптикиня.
Нагадаємо, українська спортсменка встановила світовий рекорд з фрідайвінгу. Катерина Садурська присвятила свою перемогу Україні та її захисникам.
10 жовтня у центрі Києва сталася ДТП. Очевидиця подій розповіла, що водій машини, який ледь не наїхав на людей, зізнався у невдалій спробі "потягатись з іншою тачкою".