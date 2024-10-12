В Україні вже очікуються перші заморозки: синоптикиня попередила, коли це станеться

Вже сьогодні вночі захід країни відчує на собі перші заморозки. До північних та центральних областей, наголосила Наталка Діденко, мінусові температури дістануться наступного тижня.

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Найближчої ночі, з 12 на 13 жовтня в західних областях України очікуються перші заморозки. Температура повітря складе від 0 до -3 градусів, зазначила синоптикиня Наталка Діденко, додавши що на решті території України температура складе +5+12 градусів.

Наступного тижня, 17, 18 та 19 жовтня, за орієнтовними прогнозами, заморозки ймовірні вже у західних, північних та центральних областях країни, додала вона.

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Завтра, у неділю, 13 жовтня, в Україні очікується нестійка неоднорідна погода. На Правобережжі буде переважно сухо, але через тумани прогнозується погіршення видимості до 300-500 метрів.

На Лівобережжі натомість очікуються дощі, часом сильні, іноді з грозами. Надвечір дощів прогнозуються у Рівненщині та Львівщині.

Сильний вітер передбачається у східних областях України та в Приазов'ї, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря

Проноз погоди на неділю, 13 жовтня, від Українського гідрометцентра Фото: УкрГМЦ

Вдень у неділю очікується +12+17 градусів. На Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині та навіть подекуди на Дніпропетровщині вдень +9+13 градусів.

У Києві вночі +8+10 градусів, вдень+12+14 градусів. Заморозки на Київщині можливі 17-18 жовтня.

Зазначимо, що на ситуацію на фронті впливає також й погода. Зокрема, її погіршення позначається на ефективності оборони та наступу, а також застосування техніки. Фокус розповідав, як може змінитися лінія бойового зіткнення під час дощів та рясних туманів.