В Украине прогнозируют заморозки до -3 градусов: что будет с погодой на этой неделе

Синоптик Наталья Птуха предупредила, что в ближайшие дни в Киеве ночью тоже ожидаются заморозки.

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На этой неделе ожидается уничтожение температуры из-за изменения синоптической ситуации. Заморозки могут быть не только на почве, но и в воздухе. Об этом в комментарии УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"У нас сейчас были атмосферные фронты, которые вызвали дожди. Они постепенно уже покидают территорию Украины. И соответственно, постепенно и дожди уже также будут прекращаться", — сказала эксперт.

Она добавила, что небольшие дожди ожидаются в западных, восточных и северных областях. Но со среды, 15 октября, и четверга, 17 октября, антициклон с северо-запада будет вытеснять все эти атмосферные фронты на юго-восток и у нас будет погода без осадков и с прояснениями.

По словам Натальи Птухи, ожидается поступление более прохладной воздушной массы, и поэтому начинает меняться направление ветра. А из-за антициклона и прояснения в большинстве областей ночью могут быть заморозки:

"Сначала у нас в ночь на 16-е заморозки по западным областям. А на 17-е и на 18-е, ночь — это уже в большинстве областей, кроме юга и востока. Ожидаем заморозки не только на почве, а иногда даже в воздухе. Потому что, в принципе, такая достаточно прохладная воздушная масса будет", — добавила она.

В то же время погода днем будет примерно такой же. Холоднее всего ожидается на высокогорье Карпат — сегодня там около 0 градусов.

"В ночные часы 16-го и 17-го 0...-3, днем +4...+9. То есть там остается самая прохладная ячейка", — отметила эксперт.

Она добавила, что во второй половине недели заморозки могут быть в западных, центральных и северных областях. Однако не исключено, что с 19 октября антициклон будет ослабевать, поступит другая воздушная масса и температура будет повышаться, а заморозки будут отступать. Поэтому с 20-го октября температура ночью может быть +2...+8, но без заморозков.

А вот ситуация в Киеве меняться не будет.

"Еще может быть осенний дождик время от времени и более облачная погода. Но ветер уже меняется и, соответственно, с 17-го октября у нас уже без осадков. Температурные показатели в ночные часы — это 0...-2. 17, 18-е число и 19-е даже. Именно заморозки", — отметила Наталья Птуха.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщали, что заморозки от 0 до -5° ожидаются почти по всей Украине в ближайшие ночи. С 17 октября похолодание распространится на северные регионы, а также на Винницкую и Черкасскую области. Холоднее всего будет в северных и западных областях.