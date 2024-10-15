В Україні прогнозують заморозки до -3 градусів: що буде з погодою цього тижня

Синоптикиня Наталія Птуха попередила, що в найближчі дні в Києві вночі теж очікуються заморозки.

Related video

Цього тижня очікується знищення температури через зміну синоптичної ситуації. Заморозки можуть бути не тільки на ґрунті, а й у повітрі. Про це в коментарі УНІАН розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

"У нас зараз були атмосферні фронти, які спричинили дощі. Вони поступово вже покидають територію України. Відповідно, поступово і дощі вже також будуть припинятися", — сказала експертка.

Вона додала, що невеликі дощі очікуються у західних, східних та північних областях. Але з середи, 15 жовтня, та четверга, 17 жовтня, антициклон з північного заходу витіснятиме всі ці атмосферні фронти на південний схід і у нас буде погода без опадів та з проясненнями.

За словами Наталії Птухи, очікується надходження прохолоднішої повітряної маси, а тому починає змінюватись напрямок вітру. А через антициклон і прояснення в більшості областей уночі можуть бути заморозки:

"Спочатку в нас в ніч на 16-те заморозки по західних областях. А на 17-те і на 18-те, ніч — це вже у більшості областей, крім півдня та сходу. Очікуємо заморозки не тільки на ґрунті, а подекуди навіть в повітрі. Тому що, в принципі, така досить прохолодна повітряна маса буде", — додала вона.

Водночас погода вдень буде приблизно такою ж. Найхолодніше очікується на високогір’ї Карпат — сьогодні там близько 0 градусів.

"В нічні години 16-го та 17-го 0…-3, вдень +4…+9. Тобто там залишається найпрохолодніший осередок", — зауважила експертка.

Вона додала, що у другій половині тижня заморозки можуть бути у західних, центральних та північних областях. Однак не виключено, що з 19 жовтня антициклон слабшатиме, надійде інша повітряна маса і температура підвищуватиметься, а заморозки відступатимуть. Тому з 20-го жовтня температура вночі може бути +2…+8, але без заморозків.

А от ситуація в Києві змінюватись не буде.

"Ще може бути осінній дощик час від часу і більш хмарна погода. Але вітер вже змінюється і, відповідно, з 17-го жовтня у нас вже без опадів. Температурні показники в нічні години — це 0…-2. 17, 18-те число і 19-те навіть. Саме заморозки", — зазначила Наталія Птуха.

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомляли, що заморозки від 0 до -5° очікуються майже по всій Україні найближчими ночами. З 17 жовтня похолодання пошириться на північні регіони, а також на Вінницьку та Черкаську області. Найхолодніше буде в північних і західних областях.