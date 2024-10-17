Над Украиной взошла Суперлуна: ее наблюдали в разных регионах страны (фото)

Жители столицы и Сумщины наблюдают уже третью Суперлуну за 2024 год, но через три дня она вернется еще раз. В следующий раз это явление состоится уже 15 ноября и станет последним в этом году.

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Вечером над небом Украины жители столицы могли увидеть восхождение Луны темно-желтоватого цвета. Подходящие фотографии с этим небесным телом обнародовало издание "Телеграф".

В частности, фотограф Ян Доброносов сделал снимки спутника Земли над вечерним небом столицы.

Супермесяц над Киевом (Фото: Ян Доброносов)

Супермесяц над Киевом (Фото: Ян Доброносов)

Также Суперлуну наблюдали в городе Шостка Сумской области. Местная телерадиокомпания "Телеком-Сервис" обнародовала фотографии, на которых видно восхождение спутника Земли над небом Сумщины.

Супермесяц над Шосткой в Сумской области (фото: ТРК "Телеком-сервис")

Супермесяц над Шосткой в Сумской области (фото: ТРК "Телеком-сервис")

Супермесяц над Шосткой в Сумской области (фото: ТРК "Телеком-сервис")

Супермесяц над Шосткой в Сумской области (фото: ТРК "Телеком-сервис")

Такое явление, как Суперлуна, уже третье за этот год. Этот феномен часто зовут "Луной Охотника" и его можно будет также наблюдать спустя три дня, 20 октября.

Издание LiveScience указывает, что следующая полная Луна будет 15 ноября, которая известна под названием "Луна Бобра", "Морозная Луна" или "Замерзающая Луна", она станет последней Суперлуной 2024 года.

Напомним, Фокус писал, что уже на этой неделе сойдет самая большая Луна года. "Луна Охотника" также станет первым полнолунием осени этого года.

Ранее мы сообщали, что к Земле приблизились сразу три астероида. Один из астероидов был обнаружен за несколько дней до того, как он пролетел мимо Земли ближе, чем находится Луна.