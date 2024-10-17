На 30% ярче: уже на этой неделе взойдет самая большая луна года (фото)

По словам журналистов, "Луна Охотника" также станет первым полнолунием осени в этом году. Следующее полнолуние произойдет 15 ноября.

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17 октября в небе взойдет суперлуна "Луна охотника". В этот момент спутник Земли будет находиться на расстоянии 357 тысяч 364 километра от нашей планеты. Об этом пишет портал Live science.

Отмечается, что "Луна охотника" будет ближе всех полных лун в этом году.

"Согласно Планетариуму Адлера, суперлуна выглядит примерно на 30% ярче и почти на 15% больше полной луны в ее самой дальней точке от Земли", — сказано в материале.

Издание пишет, что утром луна будет в созвездии Рыб. Когда луна взойдет, она будет примерно на полпути между Сатурном (вверху справа от луны) и Юпитером (внизу слева, взойдет примерно через час после полнолуния). Три ночи спустя, в воскресенье, 20 октября, луна взойдет вместе с Юпитером.

В материале говорится, что самое популярное название полнолуния в октябре — "Луна Охотника", поскольку ее появление когда-то было сигналом для охотников готовиться к предстоящей зиме. Это название имеет англосаксонское происхождение, хотя его также называли "Луной Падающих Листьев" и "Кровавой Луной".

Отмечается, что "Луна Охотника" также станет первым полнолунием осени в этом году. Следующее полнолуние произойдет 15 ноября. Это будет "Бобровая Луна"/ "Морозная Луна"/ "Замерзающая Луна". И это будет последнее суперлуние 2024 года.

Ранее Фокус писал, что к Земле приблизились сразу три астероида. Один из астероидов был обнаружен за несколько дней до того, как он пролетел мимо Земли ближе, чем находится Луна.

Также сообщалось,что NASA разыскивает человека, способного решить проблему в космосе. Тому, кому удастся найти разгадку, предлагают награду в три миллиона долларов. В СМИ подчеркнули, что у космического агентство явно нет нехватки денег. К инициативе ученых подтолкнул план отправить людей на Луну в 2026 году.