NASA ищет человека, который поможет: тому, кто разгадает загадку, выплатят $3 миллиона

В СМИ подчеркнули, что у космического агентство явно нет нехватки денег. К инициативе ученых подтолкнул план отправить людей на Луну в 2026 году.

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NASA разыскивает человека, способного решить проблему в космосе. Тому, кому удастся найти разгадку, предлагают награду в три миллиона долларов. Об этом 15 октября сообщили в британском интернет-издании UNILAD.

Журналисты подчеркнули, что, очевидно, NASA "не испытывает недостатка в деньгах". Однако космическое агентство имеет немало проблем, и за помощь с решением одной из них можно получить денежное вознаграждение.

NASA собирается впервые за более чем 50 лет высадить экипаж на Луне в сентябре 2026 года. Планируется, что в долгожданной миссии впервые примут участие женщина и небелый человек. Космическое агентство уже разработало план, как доставить экипаж, но ищет помощи в повышении устойчивости долгосрочных лунных миссий.

В NASA объяснили, что при подготовке к миссиям необходимо рассмотреть, как "свести к минимуму" потоки отходов. Кроме того, важно продумать, как отходы можно хранить и перерабатывать в космосе, чтобы возвращать на Землю ничего или минимум из них.

В связи с этим агентство ищет новые способы, которые позволят перерабатывать на Луне различные виды отходов. В частности, речь идет о старой одежде и пищевых упаковках.

"Для NASA важное значение имеет экологическая работа, поскольку мы делаем открытия и проводим исследования как вне дома, так и на Земле. С этой задачей мы ищем инновационные подходы общественности к управлению отходами на Луне и стремимся перенести полученные уроки на Землю на благо всех", — подчеркнула исполнительный директор программы NASA Prizes, Challenges и Crowdsourcing Эми Камински.

Космическое агентство рассчитывает найти решение с помощью двухэтапного конкурса LunaRecycle Challenge.

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