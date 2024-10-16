NASA шукає людину, яка допоможе: тому, хто розгадає загадку, виплатять $3 мільйони

У ЗМІ підкреслили, що космічному агентству явно не бракує грошей. До ініціативи науковців підштовхнув план відправити людей на Місяць у 2026 році.

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NASA розшукує людину, здатну розв’язати проблему у космосі. Тому, кому вдасться знайти розгадку, пропонують нагороду у три мільйони доларів. Про це 15 жовтня повідомили у британському інтернет-виданні UNILAD.

Журналісти підкреслили, що, очевидно, NASA "не відчуває нестачі грошей". Однак космічне агентство має немало проблем, і за допомогу з розв’язанням однієї з них можна отримати грошову винагороду.

NASA збирається вперше за понад 50 років висадити екіпаж на Місяці у вересні 2026 року. Планується, що в довгоочікуваній місії вперше візьмуть участь жінка та небіла людина. Космічне агентство вже розробило план, як доставити екіпаж, але шукає допомоги у підвищення стійкості довгострокових місячних місій.

У NASA пояснили, що під час підготовки до місій необхідно розглянути, як "звести до мінімуму" потоки відходів. Окрім того, важливо продумати, як відходи можна зберігати й переробляти у космосі, щоб повертати на Землю нічого або ж мінімум з них.

З огляду на це агентство шукає нові способи, які дозволять переробляти на Місяці різні види відходів. Зокрема, йдеться про старий одяг і харчові упаковки.

"Для NASA важливе значення має екологічна робота, оскільки ми робимо відкриття та проводимо дослідження як поза домом, так і на Землі. З цим завданням ми шукаємо інноваційні підходи громадськості до управління відходами на Місяці та прагнемо перенести отримані уроки на Землю на благо всіх", — підкреслила виконавча директорка програми NASA Prizes, Challenges і Crowdsourcing Емі Камінські.

Космічне агентство розраховує знайти рішення за допомогою двоетапного конкурсу LunaRecycle Challenge.

Нагадаємо, картини художниці Пігкассо з Південної Африки продали за понад 1,2 млн доларів. Їхня особливість полягає в тому, що Пігкассо — справжня свиня, яка створює шедеври, тримаючи пензлик у роті.

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