На 30% яскравіше: вже цього тижня зійде найбільший місяць року (фото)

За словами журналістів, "Місяць Мисливця" також стане першим повним місяцем осені цього року. Наступний повний місяць відбудеться 15 листопада.

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17 жовтня в небі зійде супермісяць "Місяць мисливця". У цей момент супутник Землі перебуватиме на відстані 357 тисяч 364 кілометри від нашої планети. Про це пише портал Live science.

Зазначається, що "Місяць мисливця" буде ближчим за всі повні місяці цього року.

"Згідно з Планетаріумом Адлера, супермісяць виглядає приблизно на 30% яскравішим і майже на 15% більшим за повний місяць у його найдальшій точці від Землі", — ідеться в матеріалі.

Видання пише, що вранці місяць буде в сузір'ї Риб. Коли місяць зійде, він буде приблизно на півдорозі між Сатурном (угорі праворуч від місяця) і Юпітером (унизу ліворуч, зійде приблизно через годину після повного місяця). Три ночі потому, у неділю, 20 жовтня, місяць зійде разом із Юпітером.

У матеріалі йдеться, що найпопулярніша назва повного місяця в жовтні — "Місяць Мисливця", оскільки його поява колись була сигналом для мисливців готуватися до майбутньої зими. Ця назва має англосаксонське походження, хоча його також називали "Місяцем падаючого листя" і "Кривавим Місяцем".

Зазначається, що "Місяць Мисливця" також стане першим повним місяцем осені цього року. Наступний повний місяць відбудеться 15 листопада. Це буде "Бобровий Місяць"/"Морозний Місяць"/"Замерзаючий Місяць". І це буде останній супермісяць 2024 року.

Раніше Фокус писав, що до Землі наблизилися відразу три астероїди. Один з астероїдів був виявлений за кілька днів до того, як він пролетів повз Землю ближче, ніж знаходиться Місяць.

Також повідомлялося, що NASA розшукує людину, здатну вирішити проблему в космосі. Тому, кому вдасться знайти розгадку, пропонують нагороду в три мільйони доларів. У ЗМІ наголосили, що у космічного агентства явно немає нестачі грошей. До ініціативи вчених підштовхнув план відправити людей на Місяць у 2026 році.