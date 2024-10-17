Над Україною зійшов Супермісяць: його спостерігали в різних регіонах країни (фото)
Жителі столиці та Сумщини спостерігають вже третій Супермісяць за 2024 рік, але за три дні він повернеться ще раз. Наступного разу це явище відбудеться вже 15 листопада, яке стане останнім цього року.
Ввечері над небом України жителі столиці могли побачити сходження місяця темно-жовтуватого кольору. Відповідні світлини з цим небесним тілом оприлюднило видання "Телеграф".
Зокрема, фотограф Ян Доброносов зробив знімки супутника Землі над вечірнім небом столиці.
Також Супермісяць спостерігали в місті Шостка Сумської області. Місцева телерадіокомпанія "Телеком-Сервіс" оприлюднила світлини, на яких видно сходження супутника Землі над небом Сумщини.
Таке явище, як Супермісяць, вже є третім за цей рік. Цей феномен часто кличуть "Місяцем Мисливця" і його можна буде також спостерігати через три дні, 20 жовтня.
Видання LiveScience зазначає, що наступний повний Місяць буде 15 листопада. Він відомий під назвою "Місяць Бобра", "Морозний Місяць" або "Місяць, що замерзає" і стане останнім Супермісяцем 2024 року.
Нагадаємо, Фокус писав, що вже цього тижня зійде найбільший місяць року. "Місяць Мисливця" також стане першим повним місяцем осені цього року.
Раніше ми повідомляли, що до Землі наблизилися відразу три астероїди. Один із них був виявлений за кілька днів до того, як він пролетів повз Землю ближче, ніж розташовується Місяць.