"ТЦК подает в розыск": между директором школы и "Укрпочтой" произошел скандал, детали

Письмо-повестка на имя Дмитрия Ламзы поехала обратно в ТЦК из-за поздней доставки. Учитель планирует обращаться в соответствующие органы.

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У директора киевской школы Дмитрия Ламзы возникли проблемы с ТЦК из-за не вовремя доставленной повестки "Укрпочтой". Об этом педагог сообщил в своем Facebook.

Как рассказал Ламза, из-за инцидента ТЦК подает его в розыск. Это произошло из-за того, что повестка была отправлена слишком поздно. После этого "Укрпочта" письменного ответа так и не предоставила.

"Как так?! Я каждый день проверяю ящик, поскольку постоянно получаю документы из разных учреждений. И только сегодня, подчеркиваю, 15.10.2024 года, я получаю сообщение, которое якобы вложено 08.10.2024 г. Увидев это, я сразу позвонил на горячую линию Укрпочты и оставил официальную жалобу", — отметил юрист.

Оказалось, что письмо-повестка на имя Дмитрия Ламзы уехала обратно в ТЦК.

Директор столичной школы возмущен такими действиями почты и требует от компании понести ответственность.

"Что за профанация работы? И такая ситуация будет везде, потому что работникам Укрпочты безразлична судьба людей. Согласно постановлению КМУ №560, мне должны были позвонить, но никакого звонка от работников ТЦК я не получал!" — рассказал Ламза.

Педагог добавил, что посетит ТЦК и выяснит подробности инцидента. Также он ждет официального ответа от "Укрпочты" и лично обратился к Игорю Смелянскому — генеральному директору компании.

"Игорь Смелянский. Укрпочта. Вам не стыдно??? Как так?" — написал в комментариях к основному посту Дмитрий Ламза.

В частности, учитель правоведения добавил, что планирует обращаться в соответствующие органы и "делать огласку на всю Украину".

"Я поехал в ТЦК, где мне сообщили, что меня подают в розыск. Я ответил, что как так — на прошлой неделе я был в ТЦК, у меня есть законная отсрочка. За что меня в розыск? Я не знал, что есть эта бумажка, эта повестка. Я написал юридически оформленную жалобу на "Укрпочту". Мне пришел ответ о том, что мое обращение рассматривается", — рассказал Ламза в комментарии ТСН.

Директор требует возмещения морального вреда.

"У людей много таких проблем. Эти три дня вместо того, чтобы работать, проводить уроки, я вынужден стоять в очередях. Мне сообщали о том, что вынесут выговор почтальону. Но при чем тут почтальонка? Она мне принесла эту бумажку тогда, когда ей дали ее в руки", — отметил юрист.

Напомним, СМИ и блогеров предупредили о наказании за распространение ложной информации о мобилизационных мероприятиях.

Также Фокус писал о скандале между гендиректором Steko и ТЦК.