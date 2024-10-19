"ТЦК подає в розшук": між директором школи та "Укрпоштою" стався скандал, деталі

Лист-повістка на ім'я Дмитра Ламзи поїхала назад до ТЦК через пізню доставку. Учитель планує звертатися до відповідних органів.

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У директора київської школи Дмитра Ламзи виникли проблеми з ТЦК через невчасно доставлену повістку "Укрпоштою". Про це освітянин повідомив у своєму Facebook.

Як розповів Ламза, через інцидент ТЦК подає його в розшук. Це сталося через те, що повістка була надіслана надто пізно. Після цього "Укрпошта" письмової відповіді так і не надала.

"Як так?! Я кожного дня перевіряю скриньку, оскільки постійно отримую документи з різних установ. І тільки сьогодні, наголошую, 15.10.2024 року, я отримую повідомлення, яке начебто вкладене 08.10.2024 р. Побачивши це, я одразу зателефонував на гарячу лінію Укрпошти та залишив офіційну скаргу", — зазначив юрист.

Виявилося, що лист-повістка на ім'я Дмитра Ламзи поїхала назад до ТЦК.

Директор столичної школи обурений такими діями пошти та вимагає від компанії понести відповідальність.

"Що за профанація роботи? І така ситуація буде скрізь, бо працівникам Укрпошти байдуже до долі людей. Згідно з постановою КМУ №560, мені мали зателефонувати, але ніякого дзвінка від працівників ТЦК я не отримував!" – розповів Ламза.

Освітянин додав, що відвідає ТЦК та зʼясує подробиці інциденту. Також він чекає на офіційну відповідь від "Укрпошти" та особисто звернувся до Ігоря Смілянського — генерального директора компанії.

"Ігор Смілянський. Укрпошта. Вам не соромно??? Як так?" — написав у коментарях до основного допису Дмитро Ламза.

Зокрема, вчитель правознавства додав, що планує звертатися у відповідні органи та "робити розголос на всю Україну".

"Я поїхав в ТЦК, де мені повідомили, що мене подають у розшук. Я відповів, що як так — на минулому тижні я був в ТЦК, у мене є законна відстрочка. За що мене в розшук? Я не знав, що є цей папірець, ця повістка. Я написав юридично оформлену скаргу на "Укрпошту". Мені прийшла відповідь про те, що моє звернення розглядається", — розповів Ламза в коментарі ТСН.

Директор вимагає відшкодування моральної шкоди.

"У людей багато таких проблем. Ці три дні замість того, щоб працювати, проводити уроки, я вимушений стояти у чергах. Мені повідомляли про те, що винесуть догану поштарці. Але при чому поштарка? Вона мені принесла цей папірець тоді, коли їй дали його в руки", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ЗМІ та блогерів попередили про покарання за розповсюдження неправдивої інформації про мобілізаційні заходи.

Також Фокус писав про скандал між гендиректором Steko та ТЦК.