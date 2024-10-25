Мэр Одессы Труханов получил медаль от Нацгвардии: за что наградили (видео)

Офицер Нацгвардии Андрей Косяченко отметил, что городской совет вносит большой вклад в поддержку армии, в частности, бригады НГУ "Спартан".

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Мэра Одессы Геннадия Труханова наградили медалью "За верность украинскому народу" за значительную поддержку украинских военных. Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии Одесского городского совета.

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Награду одесскому мэру вручил заместитель командующего Национальной гвардии "Спартан" Андрей Косяченко на внеочередной сессии Одесского горсовета 25 октября.

Нацгвардейцы отметили вклад Одессы в поддержку армии, поблагодарив за помощь в материально-техническом обеспечении, в частности финансовую помощь бригаде "Спартан".

"Благодаря вашей щедрости мы смогли улучшить материально-техническое обеспечение и предоставить необходимые ресурсы для выполнения служебных обязанностей", — сказал Косяченко.

Кроме медали, Труханов получил символический подарок — тубус от снаряда артиллерийской установки "Богдана".

За что награждают Труханова

По данным "Новини. Live", за этот год город выделил на нужды армии более 1,2 млрд грн, и мэр ранее заявлял о готовности полностью направить бюджет на поддержку ВСУ.

Отметим, что в июне Труханов уже получил медаль "За службу и доблесть" от командующего Объединенных сил генерала Юрия Содоля, которого президент Зеленский уволил с должности через два дня после награждения.

В июне Труханова наградил уволенный Зеленским экс-командующий Объединенных сил Фото: Одесский городской совет

Напомним, Украинский активист и блогер Сергей Стерненко 17 сентября заявил, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство. Мэр Одессы подчеркнул после этого, что уже неоднократно правоохранительные органы Украины подтверждали, что у него нет российского гражданства.