Мер Одеси Труханов отримав медаль від Нацгвардії: за що нагородили (відео)

Офіцер Нацгвардії Андрій Косяченко зазначив, що міська рада робить великий внесок у підтримку армії, зокрема, бригади НГУ "Спартан".

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Мера Одеси Геннадія Труханова нагородили медаллю "За вірність українському народу" за значну підтримку українських військових. Про це стало відомо під час позачергової сесії Одеської міської ради.

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Нагороду одеському меру вручив заступник командувача Національної гвардії "Спартан" Андрій Косяченко на позачерговій сесії Одеської міськради 25 жовтня.

Нацгвардійці відзначили внесок Одеси в підтримку армії, подякувавши за допомогу в матеріально-технічному забезпеченні, зокрема фінансову допомогу бригаді "Спартан".

"Завдяки вашій щедрості ми змогли покращити матеріально-технічне забезпечення та надати необхідні ресурси для виконання службових обов'язків", — сказав Косяченко.

Крім медалі, Труханов отримав символічний подарунок — тубус від снаряда артилерійської установки "Богдана".

За що нагороджують Труханова

За даними "Новини. Live", за цей рік місто виділило на потреби армії понад 1,2 млрд грн, і мер раніше заявляв про готовність повністю спрямувати бюджет на підтримку ЗСУ.

Зазначимо, що в червні Труханов уже отримав медаль "За службу і звитягу" від командувача Об'єднаних сил генерала Юрія Содоля, якого президент Зеленський звільнив з посади через два дні після нагородження.

У червні Труханова нагородив звільнений Зеленським екскомандувач Об'єднаних сил Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, український активіст і блогер Сергій Стерненко 17 вересня заявив, що мер Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство. Мер Одеси підкреслив після цього, що вже неодноразово правоохоронні органи України підтверджували, що у нього немає російського громадянства.